La audiencia del habeas corpus solicitado por Enma Tapia, jueza de la Corte Nacional, culminó rápidamente el 20 de agosto de 2024, luego de que la magistrada decidiera retirar la acción. La fiscal general Diana Salazar estuvo presente junto a Wilson Toainga.

Este recurso se presentó en contra del fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien forma parte del caso Confourtable, donde investigan a Tapia. La diligencia se instaló en la Corte Nacional de Justicia a las 08:40, bajo la dirección del juez Gustavo Adolfo Durango.

La sesión fue declarada reservada a petición de la Fiscalía General del Estado. Durango, encargado de presidir el Tribunal que revisaba la acción de Tapia, respondió a la solicitud debido a la sensibilidad del caso. La jueza había impugnado una orden de la Fiscalía que disponía su localización y traslado para rendir versión en el caso Confourtable, solicitando, en cambio, que se le permitiera acudir sin custodia policial.

El abogado de Tapia, Édgar Córdova, afirmó que la decisión de desistir del habeas corpus se dio después de que la Fiscalía retirara el “acto lesivo” que originó la acción. Según Córdova, Tapia desea rendir su versión de manera voluntaria. La fecha para que la magistrada declare en el caso ha sido establecida para el 21 de agosto.

Días antes de la audiencia, la Fiscalía llevó a cabo allanamientos en las oficinas de Tapia y de otra jueza, Katherine Muñoz.

Las magistradas enfrentan una investigación por conceder un habeas corpus correctivo a favor de Wilman Terán, exjuez y expresidente del Consejo de la Judicatura, lo que permitió su traslado a la Cárcel 4 de Quito.

Este centro penitenciario es conocido por ofrecer mayores comodidades en comparación con otras prisiones del país.

La acción de la Fiscalía incluyó la recolección de evidencias, entre ellas, documentos relacionados con la contratación y ascenso del hijo de Tapia en el Consejo de la Judicatura durante el mandato de Terán.

Estos indicios forman parte del análisis que lleva adelante el Ministerio Público en la investigación de un posible delito de cohecho.

En diversas declaraciones, Tapia defendió su fallo en favor de Terán. Argumentó que estuvo basado en principios de imparcialidad judicial. Asegura que su decisión no constituye un delito y que ninguna institución debe interferir en el ejercicio del poder judicial.

En este momento en medios aclaro lo que se ha desvirtuado tanto:

1. No he escogido una cárcel para Terán, eso fue decidido anteriormente por su juez de instancia.

2. No he ordenado acceso a internet para que el PPL se divierta. Ordenamos acceso EXCLUSIVO a la página de la F.J.