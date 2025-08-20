La Policía Nacional capturó a tres sospechosos vinculados al asesinato de Édgar Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas.

La detención se dio durante un operativo ejecutado la madrugada de este miércoles 20 de agosto de 2025.

Los allanamientos se realizaron en los barrios La Guacharaca, Las Américas y Divino Niño.

Álex Reina, comandante del distrito Esmeraldas, confirmó que los detenidos pertenecerían a la banda criinal Los Tiguerones.

La Fiscalía indicó que continúa con las investigaciones y que definirá la situación jurídica de los aprehendidos en las próximas horas.

Detalles del crimen del Presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas

El crimen, que conmocionó a la provincia, ocurrió a las 10:00 del lunes 18 de agosto, mientras el empresario se encontraba en su farmacia ubicada en las calles 9 de Octubre y Olmedo.

Dos individuos en una motocicleta llegaron al lugar y ejecutaron el ataque. Los sicarios dispararon contra Aguayo, causándole la muerte inmediata con al menos dos impactos de bala en la cabeza.

Cámaras de seguridad captaron a los sospechosos, uno con un overol similar al de empleados de una empresa estatal y otro con una gorra blanca.

Preliminarmente, se vincula el asesinato a un posible caso de extorsión. Entre los detenidos están Michel F., alias ‘Peluquero’, y Jordy N., alias ‘Jordy’, este último con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas.

Cámaras de Comercio lamentaron el crimen

Aguayo, reconocido empresario y dirigente gremial, lideró la Expoferia 2025, un evento clave para emprendedores locales.

Su muerte generó reacciones de gremios como la Cámara de Comercio de Guayaquil y la de Quito, que condenaron el crimen.

Este hecho se suma a la ola de violencia que enfrenta Ecuador. Entre enero y junio de 2025 se han registrado 4 619 homicidios, un 47% más que en 2024, según cifras del Ministerio del Interior.

