La Policía Nacional del Ecuador ejecutó el operativo Apolo 3.0 en los cantones Daule, Naranjal y Playas, de la provincia del Guayas. Hubo 19 personas detenidas, entre ellas una policía con dinero.

Según las autoridades, la funcionaria policial estaría vinculada con grupos delictivos. Durante los allanamientos, los efectivos encontraron una maleta con dinero, aunque la Policía indicó que la cantidad aún está por confirmar.

Operativo Apolo dejó 19 detenidos, incluida una policía

La Policía informó que el operativo se enfocó en desarticular células delictivas responsables de atentar contra la seguridad y tranquilidad ciudadana.

La intervención fue liderada por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante General de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado. En las tareas participaron aproximadamente 500 servidores policiales. También se desplegó personal de las Fuerzas Armadas.

🚨 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐒𝐈𝐌𝐔𝐋𝐓Á𝐍𝐄𝐎 “𝐀𝐏𝐎𝐋𝐎 𝟑”



19 aprehendidos en 18 allanamientos en Playas, Daule y Naranjal.



La @PoliciaEcuador desmanteló estructuras criminales vinculadas a extorsión, tráfico de drogas, tráfico de hidrocarburos y robo de vehículos. Entre los… pic.twitter.com/oDMkVzyr7C — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) August 15, 2025

Durante el operativo se encontraron estos indicios:

530 gramos de droga

Un maletín con dinero (cantidad por confirmar)

(cantidad por confirmar) 11 armas de fuego y 84 cartuchos

y Cuatro cámaras de videovigilancia y 02 cámaras digitales

Dos motocicletas recuperadas, cuatro retenidas y 01 vehículo retenido

Dos altares de la santa muerte

Dos caletas vacías

24 teléfonos celulares

Declaraciones de John Reimberg

El Ministro del Interior, durante el operativo en el que se realizaron 18 allanamientos, se refirió a las acciones de jueces y fiscales: “Uno de los delincuentes capturados en operativos anteriores fue liberado y lo volvimos a encontrar en las calles. No vamos a permitir que jueces y fiscales sigan dejando en libertad a delincuentes capturados con evidencias”.

Del mismo modo, el funcionario habló sobre las irregularidades en competencias de tránsito. Él aseguró que ningún Municipio está preparado para manejar el tránsito. Refirió casos de corrupción y mafias criminales involucradas. “Es dinero que termina en la economía criminal“.

Sobre organizaciones delictivas en urbanizaciones privadas

Sobre las urbanizaciones privadas, el Ministro indicó que continuará investigando estructuras delictivas que intentan refugiarse en ellas.

Reimberg aseguró que han identificado y golpeado a estructuras delictivas que intentaban refugiarse en esos sitios. “Estos golpes no van a parar. Vamos a trabajar incansablemente hasta llegar al último criminal que tengamos que capturar”.

