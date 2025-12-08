Una denuncia en contra de un dirigente de Juventudes correísta, Javier L., por supuesta violencia hacia su pareja en Chone, Manabí, activó a la Revolución Ciudadana (RC) en ese cantón y a la asambleísta Jahiren Noriega, este lunes 8 de diciembre de 2025.

La modelo e influencer, Nicolle A., denunció públicamente la supuesta violencia que sufrió por parte de Javier Andrés L. C., durante un año y medio, iniciando con “insultos, empujones y cachetadas”.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram el sábado 6 de diciembre, con la presentación de 13 láminas que muestran fotografías de las supuestas agresiones en su cuerpo y difunden audios grabados por ella durante los supuestos ataques.

Además, registró en videos cómo quedó su domicilio después de la última agresión, las imágenes mostraban cosas botadas en el piso y destruidas.

“Hoy, sábado 6 de diciembre, a las 03:30 de la madrugada, volví a nacer, casi me mata este tipo ahorcándome en mi propia casa, bajo los efectos del alcohol”, señaló.

La familia de la supuesta víctima acudió a la Fiscalía para denunciar los hechos.

Las acciones de la Revolución Ciudadana tras la denuncia de violencia por parte de la pareja de un dirigente correísta en Chone, Manabí

La Revolución Ciudadana en Chone anunció la expulsión de dirigente, sin mencionar su nombre, tras hacerse pública una denuncia en su contra por presunta agresión física y psicológica a su novia, Nicolle A.

En su comunicado, la organización política confirmó las funciones como Director de Juventudes dentro de la RC en ese cantón, del supuesto atacante.

La RC en Chone expresó su solidaridad con Nicolle A., también sin mencionar su nombre, afirmando que toda mujer “merece ser escuchada, acompañada y protegida”.

Además, recalcó que la prevención de la violencia debe ser una prioridad permanente y destacó la importancia de garantizar reparación integral en casos de este tipo.

En tanto, la asambleísta del correísmo, Jahiren Noriega, dijo que Nicolle A. no está sola y que “nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”.

“Con dolor hemos tenido conocimiento de un caso de violencia donde el presunto agresor es militante de @RC5Oficial. Ninguna forma de violencia puede ser tolerada por nuestro movimiento. La vida de las mujeres debe ser protegida y respetada”, dijo Noriega.

Por esta razón, ingresó formalmente la denuncia al Consejo de Disciplina y Ética del movimiento para que se active el protocolo respectivo. El silencio y la impunidad no son una opción.

La dirigencia nacional del movimiento, encabezada por Luisa González y Rafael Correa, aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Mi abrazo a Nicolle, no estás sola. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.



Con dolor hemos tenido conocimiento de un caso de violencia donde el presunto agresor es militante de @RC5Oficial. Ninguna forma de violencia puede ser tolerada por nuestro movimiento. La… https://t.co/Idd1LVGVae — Jahiren Noriega Donoso 💚 (@JahirenNoriega) December 8, 2025

