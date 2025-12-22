Delincuentes asaltan la reserva Manglares Churute y se llevan vehículos oficiales

Guardaparques sufren asalto en la Reserva Manglares Churute.

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La noche del viernes 19 de diciembre de 2025, cerca de las 20:00, un grupo de al menos 25 delincuentes asaltó las oficinas administrativas de la Reserva Ecológica Manglares Churute, en el suroeste de Guayas. Durante el ataque, los agresores sometieron y golpearon a los guardaparques y se llevaron bienes institucionales y pertenencias personales.

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Asalto a guardaparques en Manglares Churute la noche del 19 de diciembre

Los delincuentes rompieron el candado de la zona administrativa y salieron por la puerta principal. Para huir, utilizaron una camioneta del Ministerio del Ambiente y Energía, que consta entre los bienes sustraídos.

En el reporte consta que supuestamente los atacantes ingresaron por el bosque cercano, en un sector próximo a la vía E25.

Parte del procedimiento tras el robo en la reserva

El hecho consta en un parte policial levantado tras el asalto ocurrido en las instalaciones administrativas de la reserva ecológica.

Bienes institucionales sustraídos durante el asalto

El listado de bienes institucionales reportados como robados incluye:

  • Camioneta Chevrolet doble cabina, placa PEK1216
  • Dos llantas de emergencia (una de cada vehículo)
  • Motocicleta Honda 150 sin placa, en proceso de matriculación (PASNAP)
  • Motor fuera de borda Yamaha 200 HP
  • Volante y batería marina del bote principal UCIDES
  • Un dron DJI Mavic Air 2S
  • Un dron DJI Mavic 3 Pro
  • Un GPS de precisión
  • Tres radios base
  • Quince radios de mano
  • Una impresora Epson
  • Cuatro laptops institucionales
  • Una cámara contra agua pequeña
  • Cuatro binoculares
  • Un proyector
  • Un parlante

Pertenencias personales reportadas como robadas

El reporte también detalla bienes personales de los guardaparques que constan como sustraídos:

  • Una nevera marca Mabe
  • Una laptop personal
  • Un dron marca 998 Pro