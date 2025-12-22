Delincuentes asaltan la reserva Manglares Churute y se llevan vehículos oficiales

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La noche del viernes 19 de diciembre de 2025, cerca de las 20:00, un grupo de al menos 25 delincuentes asaltó las oficinas administrativas de la Reserva Ecológica Manglares Churute, en el suroeste de Guayas. Durante el ataque, los agresores sometieron y golpearon a los guardaparques y se llevaron bienes institucionales y pertenencias personales.
Los delincuentes rompieron el candado de la zona administrativa y salieron por la puerta principal. Para huir, utilizaron una camioneta del Ministerio del Ambiente y Energía, que consta entre los bienes sustraídos.
En el reporte consta que supuestamente los atacantes ingresaron por el bosque cercano, en un sector próximo a la vía E25.
El hecho consta en un parte policial levantado tras el asalto ocurrido en las instalaciones administrativas de la reserva ecológica.
#GuardaparquesDesprotegidos #Churute #Guayas— BitacoraAmbiental (@BitacoraEc) December 22, 2025
Asalto en la Reserva Ecológica Manglares Churute
El 19 dic. a las 20:00 los guardaparques de la Reserva Manglares Churute fueron asaltados por 25 delincuentes quienes vaciaron las oficinas.
En julio del 2024 (video) denunciam os la… pic.twitter.com/t756JdwXTD
El listado de bienes institucionales reportados como robados incluye:
El reporte también detalla bienes personales de los guardaparques que constan como sustraídos: