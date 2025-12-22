Delincuentes asaltan la reserva Manglares Churute y se llevan vehículos oficiales

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La noche del viernes 19 de diciembre de 2025, cerca de las 20:00, un grupo de al menos 25 delincuentes asaltó las oficinas administrativas de la Reserva Ecológica Manglares Churute, en el suroeste de Guayas. Durante el ataque, los agresores sometieron y golpearon a los guardaparques y se llevaron bienes institucionales y pertenencias personales.

Más noticias

Asalto a guardaparques en Manglares Churute la noche del 19 de diciembre

Los delincuentes rompieron el candado de la zona administrativa y salieron por la puerta principal. Para huir, utilizaron una camioneta del Ministerio del Ambiente y Energía, que consta entre los bienes sustraídos.

En el reporte consta que supuestamente los atacantes ingresaron por el bosque cercano, en un sector próximo a la vía E25.

Parte del procedimiento tras el robo en la reserva

El hecho consta en un parte policial levantado tras el asalto ocurrido en las instalaciones administrativas de la reserva ecológica.

#GuardaparquesDesprotegidos #Churute #Guayas

Asalto en la Reserva Ecológica Manglares Churute

El 19 dic. a las 20:00 los guardaparques de la Reserva Manglares Churute fueron asaltados por 25 delincuentes quienes vaciaron las oficinas.

En julio del 2024 (video) denunciam os la… pic.twitter.com/t756JdwXTD — BitacoraAmbiental (@BitacoraEc) December 22, 2025

Bienes institucionales sustraídos durante el asalto

El listado de bienes institucionales reportados como robados incluye:

Camioneta Chevrolet doble cabina, placa PEK1216

Dos llantas de emergencia (una de cada vehículo)

Motocicleta Honda 150 sin placa, en proceso de matriculación (PASNAP)

Motor fuera de borda Yamaha 200 HP

Volante y batería marina del bote principal UCIDES

Un dron DJI Mavic Air 2S

Un dron DJI Mavic 3 Pro

Un GPS de precisión

Tres radios base

Quince radios de mano

Una impresora Epson

Cuatro laptops institucionales

Una cámara contra agua pequeña

Cuatro binoculares

Un proyector

Un parlante

Esta información le puede interesar: Sacapintas roban 40 000 dólares a mujer que salió del banco, en el norte de Quito

Pertenencias personales reportadas como robadas

El reporte también detalla bienes personales de los guardaparques que constan como sustraídos:

Una nevera marca Mabe

Una laptop personal

Un dron marca 998 Pro