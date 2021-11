Delfín Quishpe no llegó al Municipio, tras conocerse la sentencia

Modesto Moreta (I)

“El alcalde Delfín Quishpe no se encuentra el día de hoy en su oficina, está cumpliendo una amplia agenda en las comunidades”. Así lo afirmó vía telefónica la Secretaria del Municipio de Guamote el viernes 19 de noviembre del 2021.

La Fiscalía informó el jueves 18 de noviembre que el Quishpe fue sentenciado a cinco años de cárcel por un supuesto sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad durante la pandemia.

El Alcalde no acudió a su despacho. Sin embargo, un grupo de concejales mantenía una reunión en la sala de ediles del Municipio del cantón Guamote. Uno de los ediles, que no quiso identificarse, confirmó la cita, aunque no dio detalles de los temas que se trataban en el encuentro.

La sentencia contra Quishpe también involucra a otros dos funcionarios. Según la investigación de la Fiscalía, la compra habría favorecido a un oferente por USD 96 608 (incluido IVA).

Con base en las pruebas presentadas por el fiscal del caso, Jorge Vélez, el Tribunal de la Sala Multicompetente Provincial de Justicia de Chimborazo declaró culpables del delito de tráfico de influencias –como autor y coautores, respectivamente- a Delfín Quishpe; Iván M. y Segundo P., funcionarios municipales.

El pasado el 15 de septiembre del 2020, la Fiscalía formuló cargos en contra del Alcalde, quien es también una popular estrella de música nacional, por tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio.

La institución justificó el inicio del proceso penal con certificaciones del portal de compras públicas, contratos, procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, versiones, pericias informáticas y otros. Los indicios fueron recabados en un allanamiento ejecutado en las instalaciones del GAD Municipal.

También en el fallo emitido el jueves 18 de noviembre, se ordena que los acusados emitan disculpas públicas en un medio de comunicación local y la publicación de una placa en el Municipio de Guamote, en la que se establezca que no se cometerán actos de corrupción en esa jurisdicción.

El abogado defensor de Delfín Quishpe, Becquer Carvajal, anunció que acudirán a dos instancias jurídicas. La primera es la suspensión condicional de la pena, esta fue presentada luego de la audiencia donde se sentenció en primera instancia al Burgomaestre. Es decir, dentro de las 24 horas siguientes al fallo oral.

“Hay ofrecimiento procesal de parte del Presidente de la Sala para señalar la audiencia donde nos van a escuchar sobre esta garantía procesal que es suspender la pena a prueba”, aseguró.

El representante de Quito dijo que queda pendiente el recurso de apelación que se presenta hasta 72 horas que la sentencia sea reducida a escrito. “Estamos trabajando en estos dos ámbitos a efectos de que un Tribunal Alzada pueda revisar el fallo de la Corte Provincial y al que consideramos que no se ajusta a las pruebas que presentó la Fiscalía y por parte de los tres sentenciados”.

Carvajal mencionó que constitucionalmente le corresponde al Estado restituir el principio de presunción de inocencia de las personas. Sostiene que se les acusa de un presunto tráfico de influencias y sobreprecio, pero la Fiscalía no ha presentado una sola prueba que determine que existió un tráfico de influencias.

“Se hace alusión que se nombró una comisión para que califique proformas. Se calificó la proforma que contiene un valor más alto que los otros, sin embargo no se consideró que los otros oferentes tenían prevista la entrega de los productos de bioseguridad dentro de 30 días después de la cotización y suscripción del contrato. En cambio, el oferente que ganó el concurso entregó los insumos en forma inmediata para atender la emergencia del covid-19”, manifestó.

Carvajal aseveró que en el mismo sentido no se consideró que los otros oferentes, que tenían ciertos productos, no cumplían con las expectativas que requería la entidad. Tampoco se podía dividir el contrato.

No obstante, “más que por un tráfico de influencias, a la Fiscalía le preocupó en determinar que existe un sobreprecio, cuando este no existe porque los productos que entregó el proveedor cumplen con todas las expectativas requeridas”, señaló el abogado.

El alcalde Delfín Quishpe agotará el recurso de apelación para que sea la Sala de lo Civil quien revise y luego emplear el recurso extraordinario de casación “donde apuntalamos que verdaderamente se va a revisar todos los errores de la sentencia y se pueda rever este particular”, anticipó Carvajal. “Caso contrario agotaremos todas las vías”.

El responsable de Comunicación del Municipio de Guamote, Ángel Delgado, vía telefónica aseguró que “la máxima autoridad aún no se pronunciará sobre el tema. Estamos preparando para que el Alcalde se dirija a la ciudadanía en los próximos días”.