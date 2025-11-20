El defensor del Pueblo de Ecuador, César Córdova, informó los objetivos para solicitar el ingreso a la Cárcel del Encuentro, que ya cuenta con ocupantes, aunque no ha sido terminada ni inaugurada oficialmente. El titular del Ministerio del Interior, John Reimberg, descartó el ingreso.

Defensor del Pueblo y el ingreso a la Cárcel del Encuentro

“Queremos determinar cuáles son las condiciones reales (en las) que se encuentran, cómo está la alimentación, la dotación de agua potable, etcétera; situaciones propias de los centros de rehabilitación que tienen que estar funcionando”. Con estas metas, el Defensor anunció el pedido.

A la par, Córdova sostuvo que la visita de la Defensoría será fundamental porque deben incluir información sobre el centro penitenciario en el informe que enviará al subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Lo propio hará a la Asamblea Nacional.

A la par, mencionó que “las personas privadas de la libertad recién están siendo trasladadas, así que buscamos los momentos oportunos para poder intervenir o estar allá y conocer e indicar a los familiares cómo se encuentran (los presos) y qué es lo que está pasando”.

El Ministro del Interior y su respuesta

“Quítense de la cabeza que van a haber estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del uno, el Defensor del Ecuador, el defensor de nadie. Este es un centro de máxima seguridad, aquí no es de querer ir para la novelería de ver o la novelería de hacer un show con alguno de los presos que estén allá”. Estas fueron las declaraciones del Ministro, durante una entrevista.

También mencionó: “Aquí se cumple régimen especial para todos los que se encuentran retenidos en la cárcel y así debe ser el manejo de este centro penitenciario”.

El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos.



Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro. pic.twitter.com/fu3OJQ7fhC — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 10, 2025

Los antecedentes de la Cárcel del Encuentro

La Cárcel del Encuentro empezó como parte de las acciones frente a la crisis del sistema penitenciario de Ecuador, donde más de 600 presos han muerto desde 2021.

El 10 de noviembre, el presidente Noboa informó sobre el traslado de 300 presos al establecimiento de máxima seguridad, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas.

El Mandatario, durante una entrevista, reconoció que la cárcel estaba lista en un 30 % o 40 % y seguirán los avances.