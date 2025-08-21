El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, extendió el estado de excepción del 6 de agosto de 2025 a otros tres cantones de las provincias de Cotopaxi y Bolívar.

El mandatario suscribió el Decreto Ejecutivo 109 la noche de este miércoles 20 de agosto. En el documento se extendió el estado de excepción en tres cantones:

La Maná (Cotopaxi)

Echeandía (Bolívar)

Las Naves (Bolívar)

Noboa argumentó su decisión en el causal de grave conmoción interna. Según el decreto, en estos cantones aumentó la violencia de forma extraordinaria y no como parte de la delincuencia común.

Estos cantones se suman al estado de excepción decretado en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí.

“En estas provincias hubo un incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por grupos armados organizados“, manifiesta el decreto del 6 de agosto.

Estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días

La declaratoria de estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días a partir de hoy. En este tiempo se buscará mitigar la delincuencia con acciones del Bloque de Seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Esta medida suprime los derechos de domicilio e inviolabilidad de correspondencia. El Ministerio de Defensa estará a cargo de coordinar las acciones con todas las entidades e instituciones competentes.

Derecho de domicilio

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consiste en la realización de inspecciones, allanamientos y requisas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en lugares donde se oculten miembros de grupos delincuenciales.

Derecho de inviolabilidad de correspondencia

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia pretende la identificación,

análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas y/o misivas físicas o electrónicas

que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro de grupos armados organizados.

