Daniel Noboa realizó la entrega de chalecos e insumos a servidores del Cuerpo de Seguridad y vigilancia penitenciaria en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

Entrega de chalecos

Este jueves 7 de agosto, se realizó la entrega de chalecos e insumos al Cuerpo de Vigilancia del Cuartel Modelo, con la presencia del presidente Daniel Noboa.

En el acto también participó el ministro del Interior, John Reimberg, quien destacó el trabajo de la custodia penitenciaria.

Además, dijo que el apoyo del Gobierno no se enmarca solo en la entrega de recursos sino que es un mensaje claro y contundente del Estado. “No vamos a retroceder ni un solo paso en la lucha contra el crimen organizado”, dijo.

Destacó que hoy la vigilancia penitenciaria cuenta con mejores condiciones para cumplir su labor, porque el Estado comprende que hay que fortalecer a quienes están en la primera línea de defensa.

Reimberg destacó el mensaje de que el Gobierno no se doblega ante nada ni nadie y “mucho menos ante quienes pretenden instaurar el miedo como forma de poder”.

También habló de la acción del Gobierno de Noboa frente a la lucha contra el crimen organizado y dijo que “la política penitenciaria ya no puede ser un parche ni una improvisación, debe ser parte integral del eje de seguridad interna del estado”.

En sus palabras, el Ministro destacó que se está reestructurando el sistema penitenciario y que por ello se ha dado pasos hasta una institucionalidad penitenciaria que no tolere la corrupción, que no ceda ante la presión del crimen y que actúe con firmeza para recuperar el control y la dignidad de las cárceles.

Daniel Noboa se refirió a la marcha contra la Corte Constitucional

El presidente Daniel Noboa participó del evento y dirigió algunas palabras en las que habló del rol del cuerpo de seguridad penitenciaria y su papel en las cárceles.

Noboa destacó el apoyo del Gobierno al personal de seguridad penitenciario y que por ello se adquirieron más de 4 000 chalecos antibalas para contener con mayor confianza cualquier intento de quebrantar la paz en las prisiones.

También habló del apoyo del Gobierno a quienes cuidan las calles pero también a quienes cuidan el orden en las cárceles.

Aprovechó este espacio para convocar a la marcha. “Alzaremos nuestro grito de protesta este martes 12 de agosto porque no permitiremos que quienes se oponen a la paz nos tiren abajo las leyes aprobadas para derrotar al terrorismo, a la corrupción y a la pobreza”, dijo Noboa.

Señaló que es el “momento de consolidar un mejor mañana con leyes que defiendan a los ecuatorianos, con una consulta popular para seguir blindando nuestra seguridad, para crear más empleo. Proteger a nuestras fuerzas del orden, pero más que nada proteger a nuestros ciudadanos y no a las personas que le hacen daño a las familias ecuatorianas”.

