El pasado 9 de agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado tras un mitin político en el norte de Quito.

Más noticias

El atentado se produjo en los exteriores del coliseo de un colegio, y según testigos, se escucharon alrededor de 30 detonaciones.

Villavicencio fue trasladado a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento. Durante el ataque, nueve personas resultaron heridas, incluyendo una candidata a asambleísta y dos policías​.

Primeras investigaciones el asesinato a Fernando Villavicencio

Esa misma noche, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones en conjunto con la Policía Nacional. Se realizaron allanamientos en varios sectores de Quito, y seis personas fueron detenidas en Conocoto y San Bartolo.

#COMUNICADO | Respecto a los hechos ocurridos ayer, en torno al asesinato de Fernando Villavicencio y la información descontextualizada que circula en redes sociales, #FiscalíaEc aclara a la ciudadanía.



Detalles ⬇️ pic.twitter.com/08oY7pOkPr — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 11, 2023

En estos operativos, se encontraron armas, granadas y otros implementos bélicos​.

El 10 de agosto, la Fiscalía presentó cargos contra los seis detenidos, todos de nacionalidad colombiana, quienes fueron procesados y puestos en prisión preventiva​.

Posteriormente, el 7 de septiembre, se detuvieron a otros siete sospechosos en allanamientos realizados en Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. Estos nuevos detenidos también fueron vinculados al proceso penal y quedaron en prisión preventiva​.

Incidentes en prisión

El 6 de octubre de 2023, seis de los detenidos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y otro en la cárcel de El Inca, en Quito.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/wRbTx8N24n — SNAI Ecuador 🇪🇨 (@SNAI_Ec) October 6, 2023

Estos incidentes provocaron una investigación sobre la actuación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), debido a que no se cumplió con una orden de traslado por seguridad​.

Desarrollo del juicio

El 25 de octubre de 2023, se llevó a cabo la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Carlos A., uno de los vinculados, quien desistió del recurso. El 28 de febrero de 2024, se realizó la audiencia preparatoria de juicio contra seis personas, y la jueza llamó a juicio a cinco de ellas por el asesinato de Villavicencio​.

Finalmente, el 25 de junio de 2024, inició el juicio contra los cinco procesados, y la Fiscalía continúa con la presentación de pruebas​ donde se han presentado nuevas revelaciones del asesinato a Fernando Villavicencio.

¿Existen nuevas revelaciones en el caso Fernando Villavicencio?

Las audiencias realizadas el 25, 26 de junio y el 1 de julio de 2024 en el Complejo Judicial Norte trajeron nuevas revelaciones sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Un testimonio anticipado clave fue presentado por la perito Daysi Toaquiza, quien reprodujo la grabación del testimonio de J.P.A.M., un testigo protegido que había sido parte de la planificación del crimen.

El testigo protegido relató que trabajaba para un líder en la cárcel de Latacunga, conocido como ‘Chino’, vinculado también al asesinato de Harrison Salcedo. Según J.P.A.M., conoció a un colombiano apodado ‘El Gatillero’ y supo que el objetivo era una figura política.

A pesar de la presión de su esposa Laura C., quien sí quería formar parte del asesinato, J.P.A.M. decidió no participar, temiendo por su vida. El testigo mencionó que la amenaza de ‘Chino’ continuó y, tras el crimen, tuvo contacto con un implicado que reveló que el asesinato de Villavicencio valía 200 000 mil dólares y fue ordenado por el Gobierno de Correa.

Jefe de seguridad de Fernando Villavicencio explicó nuevos detalles

Cristian David C., jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, relató los hechos ocurridos el 9 de agosto de 2024, día del asesinato del candidato presidencial. A cargo de la seguridad desde 2022. El evento terminó a las 18:00 y escuchó gritos de ‘sácalo’, lo cual le resultó particular.

Cuando Villavicencio fue ingresado a la camioneta, comenzaron las detonaciones. El Capitán se agachó y sacó su pistola, pero los disparos venían de todas partes. En medio del ataque, Cristian informó a Villavicencio que resistiera mientras avanzaban hacia una clínica cercana, donde una mujer indicó que el candidato aún tenía signos vitales.

#ACTUALIZACIÓN | #FiscalíaEc llamó como testigos a 3 personas que resultaron heridas el día de perpetrado el crimen.



Detalles ⬇️ pic.twitter.com/ktWhNk6leu — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 1, 2024

Sin embargo, horas después, un médico confirmó su fallecimiento. En estado de shock, el Capitán y su equipo entregaron sus armas a Criminalística.

Cristian David C. afirmó que la camioneta no tenía la seguridad adecuada y que los informes de inteligencia sobre amenazas no llegaban. Además, mencionó que solicitó armas largas para proteger a Villavicencio, pero estas llegaron un día después del asesinato.

También pidió un equipo táctico y de inteligencia al general César Zapata, pero su solicitud no fue atendida. “Nadie me tomó en serio”, lamentó el Capitán sobre la falta de apoyo logístico y de dotación para proteger a Villavicencio.