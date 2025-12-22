Los vocales del Consejo de la Judicatura del Ecuador se pronunciaron ante la denuncia publicada por un medio local y la solicitud de comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ante la Asamblea Nacional. Lo hicieron en un comunicado este lunes, 22 de diciembre de 2025.

Consejo de la Judicatura y los proceso sobre Mario Godoy

La institución informó que, tras conocer la noticia, el Pleno del Consejo actuó y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes.

La medida responde a la difusión de audios que se hicieron públicos. Ante esta situación, el Pleno solicitó de manera inmediata la renuncia del director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, en un esfuerzo por mantener la transparencia y la integridad en el manejo de los procesos judiciales.

— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) December 22, 2025

Licencia solicitada por Mario Godoy

Además, ante el anuncio de solicitud de Mario Godoy para comparecer en la Asamblea, el Pleno aseguró que continuará con sus actividades habituales para garantizar que los trámites disciplinarios pendientes no prescriban.

La decisión, según el comunicado, busca asegurar la continuidad del trabajo institucional y la administración regular de la justicia, evitando retrasos que puedan afectar la confianza pública en el sistema judicial.

La institución aseguró que todas las acciones emprendidas se realizan bajo estrictos lineamientos legales y con el objetivo de garantizar que los procesos disciplinarios se desarrollen de manera correcta y oportuna.

Antecedentes sobre el llamado a Mario Godoy

El presidente del Consejo de la Judicatura este lunes, 22 de diciembre de 2025, anunció que solicitará una licencia temporal para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional, en medio de cuestionamientos públicos que, según indicó, constituyen un ataque personal contra él y su familia.

La participación de Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quedó bajo escrutinio público tras la condena por lavado de activos dictada en el denominado Caso Euro2024.

Mario Godoy comparecerá ante la Asamblea Nacional por supuesto tráfico de influencias

Los registros del Satje evidencian que Vintimilla figuró como defensora del ciudadano serbio Jezdimir Srdan y de su esposa desde el 20 hasta el 25 de noviembre de 2024, periodo que coincide con la etapa previa al juicio y con la emisión de notificaciones judiciales a su nombre.

El debate se intensificó luego de que el juez Carlos Serrano Lucero, integrante del tribunal que sentenció a Srdan a 10 años de prisión, denunciara públicamente una advertencia atribuida a un miembro del Consejo de la Judicatura para prestar especial atención a la defensa del procesado.