Confirman muerte de exministro José Agusto Briones en Cárcel 4

Redacción Seguridad

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, confirmó este 23 de mayo del 2021 la muerte del exsecretario de la Presidencia José Agusto, quien estaba investigado por la corrupción perpetrada en la Contraloría y en Petroecuador.



Agusto estaba preso en la Cárcel 4 junto al contralor Pablo Celi.



Una serie de conversaciones telefónicas apuntaban a Agusto. En uno de esos diálogos hablaron Raúl de la Torre, sobrino de Celi y José Luis de la Paz Román, dueño de la empresa Nolimit, a quien le exigían coimas.

Confirmamos la noticia de la muerte de José Agusto Briones en la cárcel No. 4 de la ciudad de Quito. La causa de la muerte está siendo investigada. Seguiremos informando de este lamentable suceso en las próximas horas.

La llamada se produjo el 11 de junio del 2019. En esa comunicación, De la Torre le dice que José Agusto pide que le deposite USD 500 000 a una cuenta en los EE.UU.



De la Paz Román le contesta que está camino al banco “para hacer esa vuelta”.



El sobrino de Celi le explica que Agusto quiere ver el recibo de la transferencia. “A él hay que mandarle ese valor. Él tiene una empresa y cuentas, a él no hay problema de hacerle el depósito. Ayúdame con eso, no sabes cómo me presiona. Estamos hablando de la tercera máxima autoridad del país”.



El empresario le responde que no se preocupe que hasta la tarde está hecha la transferencia en la cuenta bancaria.



Antes de colgar la llamada, De la Paz Román pregunta si previo a hacer el depósito puede acceder a una carta o un mensaje de Agusto Briones, en el que solicite el pago.



De la Torre le dice: “Cómo vas a tener una carta de José Agusto si es servidor público, eso se llama cohecho y concusión en el Ecuador. Iría preso él y toda la gente de Nolimit”.



Ahora, toda esa información está en poder de la Fiscalía General del Estado.