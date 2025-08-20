Nuevas muertes violentas conmocionaron a la comunidad en Guayaquil. Este martes, 19 de agosto de 2025, el conductor de un bus y su ayudante murieron a manos de presuntos sicarios, que se movilizaban en una motocicleta.

El crimen se produjo en el estacionamiento de la cooperativa de transporte en la que laboraban las dos víctimas.

Ataque armado a conductor de bus y a ayudante fueron asesinados

Los presuntos sicarios dispararon al conductor que se alistaba para empezar la jornada y a su ayudante. La siguiente víctima fue la persona que tenía como labor lavar los vehículos. De acuerdo con testigos, el chofer llevaba poco tiempo en labores.

El crimen estaría vinculado con extorsiones. No obstante, aún no se conoce una versión oficial y las investigaciones definirán las causas.

Versiones de conocidos de las víctimas

RTS recogió testimonios de quienes conocían a las víctimas. Una de las personas abordadas mencionó que eras buenas personas y descartó que estuvieran involucradas con organizaciones delictivas.

El hombre, además, mencionó que no estuvo en el lugar de los hechos en el momento del asesinato. No obstante, le llegó la noticia de que en el solar se produjo una balacera.

En las imágenes difundidas por el medio se observa al conductor muerto en el vehículo. La otra víctima, en cambio, se encontraba tendida en el patio.

