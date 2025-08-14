El comandante General de la Policía Nacional, Pablo Vinicio Dávila Maldonado, presentó el balance de sus primeros 100 días al frente de la institución y dio cuenta de más de 20 000 personas capturadas.
También se presentó el informe sobre víctimas de secuestros que fueron liberadas, así como armas y droga decomisadas.
Personas capturadas en Ecuador
Durante el informe, este 13 de agosto de 2025, Dávila resaltó el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior y otras entidades del Estado para fortalecer las capacidades operativas y tácticas de la Policía Nacional.
Desde mayo, uno de los ejes principales ha sido la contención y desaceleración de la violencia a escala nacional.
Durante su intervención, el Comandante informó que la Policía ejecutó más de 200 mil operativos en todo el país, que resultaron en la aprehensión de más de 20 000 personas y la liberación de más de 280 víctimas de secuestro.
Resultados que se suman al balance
Además, se incautaron más de 52 toneladas de droga y se decomisaron más de 3 000 armas de fuego.
En cuanto al control de las vías estatales, señaló que la cobertura policial alcanzó el 81 %, con el objetivo de evitar que las estructuras criminales se movilicen para ejecutar actividades ilícitas dentro del territorio nacional.
Controles policiales en las vías de Ecuador
Entre el 17 de abril y el 10 de agosto, los controles viales permitieron:
- Detención de 69 personas con boleta de captura
- Decomiso de 47 armas de fuego
- Incautación de 259,90 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización
- Recuperaron 83 automotores y 96 motocicletas
El Comandante General también abordó el combate a la corrupción interna. Destacó el fortalecimiento de la conducta policial y de las unidades de asuntos internos, enmarcado en el Plan Anticorrupción.
Dávila instó a los servidores policiales a mantener su vocación y responsabilidad en el ejercicio diario de sus funciones.