El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Santa Lucía, en la provincia del Guayas, resolvió aplicar nuevas restricciones para enfrentar la ola de violencia que golpea al cantón. La decisión se tomó después del ataque armado ocurrido la madrugada del domingo 10 de agosto de 2025 en los exteriores de la discoteca Nápoles, que dejó ocho personas fallecidas, entre ellas el hermano del alcalde.

Más noticias

Medidas inmediatas en el cantón

El COE cantonal informó que todos los eventos con aglomeración de personas quedan suspendidos en zonas urbanas y rurales. Esta disposición aplica tanto para actividades públicas como privadas, con el objetivo de reducir riesgos frente a posibles nuevos ataques.

Los bares, billares y locales con venta de alcohol solo podrán funcionar en un horario restringido, desde las 18:00 hasta las 22:00. Las autoridades locales señalaron que el control se realizará en conjunto con la Policía Nacional y el Municipio.

Protección para personal de salud

Otra de las resoluciones adoptadas busca reforzar la seguridad del personal médico. El COE solicitó botones de pánico para los jefes de guardia en los centros de salud y rondas nocturnas permanentes de la Policía en las casas asistenciales.

Estas acciones pretenden garantizar condiciones mínimas de seguridad durante los turnos de madrugada.

Apoyo a familias de las víctimas

El organismo también dispuso un plan de acompañamiento psicológico y social para las familias afectadas por el ataque. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el área de salud del cantón coordinarán las brigadas de apoyo para atender a los deudos.

El COE aclaró que estas medidas estarán vigentes hasta que se definan nuevas acciones, de acuerdo con la evolución de la situación de seguridad en Santa Lucía.

Esta información le puede interesar: Masacre en Santa Lucía deja ocho muertos, entre ellos el hermano del alcalde

Contexto del ataque

El endurecimiento de estas disposiciones ocurre tras el ataque con fusiles de largo alcance en los exteriores de la discoteca Nápoles, ubicada en la avenida 3 de Febrero y Ubaldo Urquizo. Sujetos armados llegaron en dos vehículos y dispararon contra la multitud.

Siete personas murieron en el lugar y otra más en un centro de salud. Tres ciudadanos resultaron heridos. La Policía identificó a las víctimas como Jorge (40), Alicia (25), Jinson (28), Raúl (22), Héctor (27), Jonathan (31), un joven de 20 años y James (32).

Agentes de la Dinased y de Criminalística levantaron indicios en la escena y trasladaron los cuerpos a la morgue de Daule para las autopsias.