CNJ concreta extradición de segundo ecuatoriano a EE.UU.; este es el delito

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) concretó la extradición del segundo ecuatoriano a Estados Unidos (EE.UU.); el Departamento de Justicia de ese país dio a conocer el delito por el que se le requiere.

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La extradición del segundo ecuatoriano a EE.UU y el delito que cometió

La Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ejecutó este 20 de noviembre de 2025 la extradición del ciudadano ecuatoriano Luis G.H.C. hacia los Estados Unidos (EE.UU.).

Según la CNJ, la entrega del ciudadano constituye un resultado concreto de la cooperación internacional en materia penal, una acción que —afirma— evita la impunidad y fortalece los mecanismos de colaboración entre naciones.

Respeto al debido proceso

La autoridad judicial señaló que el procedimiento evidencia el cumplimiento del debido proceso y la correcta aplicación de los tratados internacionales de extradición, en concordancia con las normativas vigentes.

Finalmente, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia reiteró su compromiso de cooperación a nivel internacional, subrayando la importancia de estos procesos para fortalecer la justicia y la seguridad jurídica.

El Departamento de Justicia de EE.UU. reacciona a la extradición del segundo ecuatoriano

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Embajada de EE.UU. en Ecuador, el FBI y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. colaboraron con el Gobierno del Ecuador para lograr la detención y extradición del segundo ciudadano ecuatoriano extraditado a los Estados Unidos.

El ciudadano extraditado ha sido acusado de agresión sexual en primer grado contra un menor en el condado de Hennepin, Minnesota, señaló el Departamento de Justicia de ese país.

“La cooperación y la colaboración reforzadas entre y están permitiendo que más personas que representan una amenaza para la seguridad pública rindan cuentas”, indicó.

. @TheJusticeDept: La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la @USembassyEC, el FBI y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. colaboraron con el Gobierno del Ecuador para lograr la detención y extradición del segundo ciudadano ecuatoriano extraditado a los… https://t.co/D6pjHWING4 — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) November 20, 2025

Información externa: Extradición

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