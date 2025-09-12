El Ejército Ecuatoriano informó este viernes 12 de septiembre de 2025 sobre una nueva operación ejecutada en el cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar, en contra de la minería ilegal.

En un nuevo golpe a la minería ilegal de la provincia de Bolívar, el Ejército, por medio de la Brigada de Caballería Blindada, realizó una nueva operación militar en el sector Cascajal, en Chillanes.

En este operativo, se identificaron operaciones ilegales y se intervino en estos campamentos. Así, se consiguió la captura de cinco personas involucradas en el supuesto delito de minería ilegal.

De estos cinco capturados, tres son ecuatorianos y dos son extranjeros.

Además, en esta operación militar se logró la incautación y destrucción de indicios que serán presentados como pruebas en los procesos legales de la Amazonía.

Las cosas decomisadas son:

02 excavadoras

⁠01 clasificadora tipo Z

⁠01 motor industrial de agua

⁠04 tanques de combustible

⁠01 generador de luz

⁠01 moto bomba de agua

⁠01 campamento improvisado

Las personas que fueron detenidas en la incursión militar en la zona de Chillanes ya están a órdenes de las autoridades judiciales para que se defina su situación jurídica. Así mismo, todo lo decomisado en el lugar pasa a cadena de custodia para ser presentado en el respectivo proceso legal.

En Bolívar, el Ejército también decomisó municiones en otro operativo

El Ejército realizó otro operativo en el sector de La Cuarenta, en el cantón Las Naves, el 10 de septiembre de 2025, también en la provincia de Bolívar, en el marco de la búsqueda de la seguridad.

Mediante un allanamiento, el personal militar del Ejército ubicó municiones de calibre 38 mm ocultas en el interior de una casa.

Estas evidencias fueron decomisadas y entregadas a la autoridad competente para que se realicen los procedimientos legales competentes.

