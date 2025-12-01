Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Cinco cuerpos maniatados y calcinados fueron encontrados este lunes en una vía rural de Pedernales, provincia de Manabí, junto a un vehículo incendiado. La Policía confirmó el hecho y abrió una investigación para identificar a los responsables.

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Cinco cadáveres calcinados aparecen en una vía rural de Ecuador

Moradores del sector alertaron a las autoridades tras observar humo y percibir un fuerte olor a quemado. Al llegar al sitio, agentes de la Unidad Especializada de Muertes Violentas (Dinased) encontraron los cuerpos junto al vehículo incinerado. Los investigadores recopilaron indicios y verificaron si existían cámaras de seguridad cercanas que pudieran aportar pistas sobre los autores del crimen.

Manabí bajo estado de excepción

La provincia de Manabí se encuentra bajo estado de excepción desde noviembre, decretado por el presidente Daniel Noboa debido a los altos índices de violencia criminal.

Según cifras oficiales, hasta finales de octubre se registraron 1 067 asesinatos en la provincia, de un total de 7 553 homicidios contabilizados en todo el país. La magnitud de los hechos evidencia el impacto del crimen organizado en la región costera.

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Ecuador en conflicto armado interno

Desde 2024, Ecuador vive bajo un “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno para intensificar la lucha contra las bandas criminales.

La administración de Noboa atribuye a estas organizaciones la escalada sin precedentes de violencia que atraviesa el país. En 2025, Ecuador registra un promedio de un asesinato por hora, lo que refleja la gravedad de la crisis de seguridad.

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Investigación en curso

La Policía mantiene abiertas las indagaciones para esclarecer el múltiple crimen en Pedernales. El caso se suma a una serie de hechos violentos que han marcado a Manabí como uno de los epicentros de la inseguridad nacional. La presencia de cadáveres calcinados y maniatados refuerza la hipótesis de que se trata de un ajuste de cuentas vinculado a estructuras criminales.

Con información de EFE