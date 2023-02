Exministro César Monge puso en contacto a Víctor Araus con Rubén Chérres

El general en servicio pasivo, Víctor Araus, admitió haberse reunido, en el 2021, con Rubén Cherres y Danilo Carrera para pedir la ayuda del presidente Guillermo Lasso. Foto: Archivo EL COMERCIO

Redacción El Comercio

El general en servicio pasivo Víctor Araus es mencionado en un informe policial reservado, que era parte de una investigación previa por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, en Manabí.

El 13 de mayo de 2021, la Fiscalía de Manabí abrió una investigación previa por el presunto delito de tráfico de drogas. Desde entonces, la Policía comenzó a realizar seguimientos e interceptación de llamadas para recopilar información sobre una presunta organización delictiva, que hacía envíos internacionales de droga y operaba en Manabí y Guayas.

Durante esos trabajos de investigación, los agentes descubrieron a un grupo de personas que mantenían reuniones y conversaciones telefónicas con presuntos miembros de la mafia albanesa.

El informe policial reservado

Con la información recolectada, los agentes de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para Consumo Interno de Manta realizaron un informe de 68 páginas. Ese documento, lo entregaron, el 15 de enero del 2022, a la Fiscalía.

En ese informe reservado aparece el nombre de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso y el de Rubén Cherres. Ambos son señalados en el caso Encuentro, donde se investiga una presunta trama de corrupción en empresas estatales.

Carrera ha rechazado todas las acusaciones en su contra y el Primer Mandatario también aseguró que su cuñado “es un hombre honorable e intachable”.

En el informe policial reservado también es mencionado el policía en servicio pasivo, Víctor Araus.

Finalmente, el fiscal del caso de tráfico de drogas solicitó el archivo de esa investigación, pues “no se habría logrado obtener elementos de convicción o evidencias que aporten al proceso investigativo”.

Sin embargo, el 13 de febrero del 2023, el medio digital La Posta reveló ese informe policial reservado y la fiscal general, Diana Salazar, dispuso que se realice un control jurídico de esa investigación previa. Ahora existe la posibilidad de que esa indagación se reabra.

¿Por qué Víctor Araus fue mencionado en ese informe policial reservado?

Dentro del informe de investigación consta que Chérres y Carrera “estarían buscando apoyar el ascenso del General Víctor Araus”.

De hecho, luego de hacer vigilancia y seguimiento, los agentes comprobaron que, el 14 de julio del 2021, Araus se reunió con Chérres, Carrera y dos personas más, una de ellas era un funcionario público.

Araus admitió haberse reunido con Rubén Cherres y Danilo Carrera para pedir la ayuda del Presidente, para que no se le impida ascender dentro de la Policía.

Él también dijo que esa reunión fue en el 2021 y que desconocía que Chérres y Carrera podrían estar vinculados en algún tipo de investigación.

¿Cómo conoció Víctor Araus a Rubén Chérres?

Víctor Araus asegura que el exministro de Gobierno César Monge, quien falleció en julio del 2021, le puso en contacto con Rubén Chérres. La finalidad fue lograr una reunión con Danilo Carrera.

“Cuando yo supe que me iban a truncar mi carrera en la Policía y que no me iban a dar el ascenso, decidí acudir con el entonces ministro de Gobierno, César Monge (+)”.

En ese encuentro, César Monge le dijo que el presidente Lasso decidió no darle el ascenso. Entonces, Araus le pidió reunirse con el Primer Mandatario para pedirle que cambie de decisión.

Monge le habría dicho que no podría ayudarle, porque no quería tener conflictos con la entonces comandante de Policía Tannya Varela. “Entonces, el exministro me dijo que quien podría ayudarme a gestionar una reunión con el Presidente era su cuñado Danilo Carrera”, contó el general en servicio pasivo.

“Monge fue quien me dijo que Rubén Chérres sería quien me contactaría para poder reunirme con Danilo Carrera”, añadió Araus.

Al final, se reunió con el cuñado de Lasso, pero Carrera le dijo que no podría ayudarlo. “Jamás le pedí a Danilo Carrera que me ayude o interceda en mi ascenso en la Policía. Lo único que buscaba es reunirme con el presidente Guillermo Lasso y solicitarle que mi proceso de ascenso sea legal y que conozca la injusticia que se estaba cometiendo”, explicó Araús.

Postura del presidente Guillermo Lasso

Ayer (14 de febrero del 2023), el Primer Mandatario se refirió a este tema y dijo que “el general Araus pudo haber conversado con las personas que él quisiera, y al menos algunos de ellos nunca hablaron conmigo para abogar por él. Nunca abogaron, porque sabían que yo tengo un criterio formado y que no iba a cambiar de opinión (sobre el ascenso)”.

Finalmente, el 26 de abril del 2022, Guillermo Lasso firmó un Decreto Ejecutivo, con el cual dio de baja definitivamente a Víctor Araus, de las filas de la Policía Nacional.

