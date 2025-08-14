El Ejército Ecuatoriano realizó un operativo de control en la cárcel de mujeres de Riobamba y halló diferentes artículos prohibidos en los centros penitenciarios, durante la requisa.

Más noticias

Operativo de control en la cárcel de mujeres de Riobamba

La Brigada de Caballería Blindada fue designada para realizar un operativo de control en la cárcel de mujeres de Riobamba, en el que ingresaron a cada una de las celdas para revisar.

La operación militar se ejecutó con personal militar femenino, en estricto apego a los derechos humanos. Este trabajo se realizó con el objetivo de mantener el orden y control en los centros carcelarios y mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad (PPL).

En este operativo, el Ejército informó que se revisaron alrededor de aproximadamente 60 celdas de internas, donde se escondían diferentes objetos no permitidos.

En estas celdas se hallaron:

16 teléfonos celulares

16 cargadores

25 armas corto punzantes

Licor artesanal

Dinero en efectivo

Diferentes artefactos no autorizados

Los objetos hallados fueron decomisados y puestos en cadena de custodia por el Ejército Ecuatoriano.

En promedio, cada cuatro internas, una de ellas tenía un celular en su poder.

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐́ 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂́𝒓𝒄𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒐𝒃𝒂𝒎𝒃𝒂



La Brigada de Caballería Blindada, descubre gran cantidad de objetos prohibidos al interior de la cárcel de mujeres de… pic.twitter.com/oQCPYbz6Jn — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 14, 2025

En otro operativo, Ejército halla arma de fuego en Playas

Personal del Ejército realizó un operativo de control de armas, municiones y explosivo (Camex) en diferentes puntos estratégicos de Villamil Playas.

Esta operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional se realizó con el objetivo de prevenir delitos, garantizar la paz ciudadana y fortalecer el orden público.

Como resultado, se dio el decomiso de un arma de fuego calibre 9 mm, una alimentadora y 12 municiones 9 mm.

Además, una moto y un vehículo, ambos con documentos y placas adulteradas.

𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒂𝒓𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒆𝒈𝒐 𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒗𝒆𝒉𝒊́𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂𝒎𝒊𝒍 𝑷𝒍𝒂𝒚𝒂𝒔



En el cantón General Villamil Playas se desarrolló un control de armas, municiones y explosivos (CAMEX) en diferentes puntos… pic.twitter.com/ObAFIRS6H4 — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 14, 2025

Te recomendamos