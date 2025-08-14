El Ejército Ecuatoriano realizó un operativo de control en la cárcel de mujeres de Riobamba y halló diferentes artículos prohibidos en los centros penitenciarios, durante la requisa.
Operativo de control en la cárcel de mujeres de Riobamba
La Brigada de Caballería Blindada fue designada para realizar un operativo de control en la cárcel de mujeres de Riobamba, en el que ingresaron a cada una de las celdas para revisar.
La operación militar se ejecutó con personal militar femenino, en estricto apego a los derechos humanos. Este trabajo se realizó con el objetivo de mantener el orden y control en los centros carcelarios y mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad (PPL).
En este operativo, el Ejército informó que se revisaron alrededor de aproximadamente 60 celdas de internas, donde se escondían diferentes objetos no permitidos.
En estas celdas se hallaron:
- 16 teléfonos celulares
- 16 cargadores
- 25 armas corto punzantes
- Licor artesanal
- Dinero en efectivo
- Diferentes artefactos no autorizados
Los objetos hallados fueron decomisados y puestos en cadena de custodia por el Ejército Ecuatoriano.
En promedio, cada cuatro internas, una de ellas tenía un celular en su poder.
En otro operativo, Ejército halla arma de fuego en Playas
Personal del Ejército realizó un operativo de control de armas, municiones y explosivo (Camex) en diferentes puntos estratégicos de Villamil Playas.
Esta operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional se realizó con el objetivo de prevenir delitos, garantizar la paz ciudadana y fortalecer el orden público.
Como resultado, se dio el decomiso de un arma de fuego calibre 9 mm, una alimentadora y 12 municiones 9 mm.
Además, una moto y un vehículo, ambos con documentos y placas adulteradas.
