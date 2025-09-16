Este martes 16 de septiembre de 2025 se confirmó que el juicio por el caso Triple A —que investiga una supuesta red de corrupción en la comercialización de hidrocarburos— se desarrollará entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Más noticias

Ya hay fecha para la audiencia en el caso Triple A

En el banquillo estarán 22 procesados: 16 personas naturales y 6 empresas. Entre ellos figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, llamado a juicio como presunto autor directo. La etapa de juzgamiento se realizará tras la decisión del juez que acogió el dictamen fiscal al término de la audiencia preparatoria.

Las medidas cautelares para los implicados incluyen la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante fiscalías provinciales, retención de cuentas, vigilancia electrónica y la suspensión temporal de actividades para una de las compañías investigadas.

El origen del caso Triple A

El 19 de julio de 2025, Álvarez fue llamado a juicio junto a otros 15 individuos y seis compañías. La Fiscalía sostiene que desde estas estructuras se habría desviado al menos 22 millones de galones de combustibles, generando un perjuicio económico al Estado estimado en 61 millones de dólares.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoTripleA: Juez señala concluida la intervención de #FiscalíaEc y da paso a la exposición de la acusación particular, a cargo de la Empresa Pública Petroecuador. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 22, 2025

El proceso se abrió tras una denuncia presentada en julio de 2024 por Franklin E., entonces director de la Agencia de Regulación y Control de Energía. El funcionario señaló a Álvarez y a sus hermanos por irregularidades en la operación de la empresa Copedesa S.A. Con el paso de los meses, la investigación incorporó a otras firmas como Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A.

Aquiles Alvarez y el grillete electrónico

En el desarrollo del caso, el juez ordenó que el alcalde de Guayaquil utilizara un grillete electrónico como medida sustitutiva. Álvarez inicialmente se resistió, alegando complicaciones médicas por su marcapasos. Sin embargo, el 20 de julio de 2025 confirmó al tribunal que ya lo portaba, aunque pidió que no se difundieran imágenes.

Le puede interesar: Caso Triple A: Fiscalía pide llamar a juicio a Aquiles Alvarez y otros

Pese a su solicitud, un video del SNAI mostrando la colocación del dispositivo circuló en redes sociales. En respuesta, el alcalde publicó un mensaje en el que restó importancia a la medida y acusó al gobierno de Daniel Noboa de buscar empañar las festividades julianas de la ciudad.

La dimensión política del proceso

El caso Triple A escaló rápidamente a la arena política. El propio presidente Daniel Noboa lo vinculó al contrabando de combustibles y a la necesidad de eliminar subsidios que, según dijo, habían facilitado millonarios desvíos. Desde entonces, el caso se convirtió en un punto de fricción entre el Ejecutivo y el alcalde guayaquileño.

Mientras la Fiscalía asegura contar con pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, Alvarez sostiene que se trata de una persecución en su contra. La próxima audiencia de juicio definirá si las pruebas presentadas alcanzan para una condena en el que ya es considerado uno de los procesos de corrupción más relevantes de los últimos años.

Información extra: Fiscalía General del Estado

Te recomendamos