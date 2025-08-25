En el caso Secom, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) decidió sobre el pedido de Galo P., sentenciado por peculado y asambleísta alterno del movimiento del correísmo, Revolución Ciudadana (RC).

La decisión de la CNJ sobre el pedido de Galo P., asambleísta alterno del correísmo, en el caso Secom

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por Mercedes Caicedo, Julio Inga y Marco Rodríguez, tomó una decisión sobre el pedido de Galo P., ahora asambleísta alterno del movimiento del correísmo, Revolución Ciudadana (RC).

En septiembre de 2024, El Tribunal de la Sala Penal de la CNJ aceptó un recurso de apelación presentado por la Fiscalía en este caso.

Con esto, revocó la sentencia que había ratificado el estado de inocencia, en octubre de 2020, del exsecretario de Comunicación, Fernando A., y el exsubsecretario de la Secom, Galo P..

Los dos fueron condenados a cinco años de prisión, en calidad de coautores del delito de peculado.

Los jueces también sentenciaron a Carlos B., gerente de la productora Gota Azul, a un año y ocho meses de cárcel, como cómplice del delito,

Y a Pablo Y., exsubsecretario –como coautor–, a una pena reducida de un año de prisión debido a su cooperación eficaz.

En su resolución, el Tribunal dispuso el pago de 225 000 dólares por concepto de reparación integral al Estado.

Pedido de Galo P., asambleísta alterno del correísmo, y decisión de la CNJ

Galo P., asambleísta alterno del correísmo, pidió la suspensión condicional de la pena que se le impuso en 2024.

El Tribunal de la CNJ tomó una decisión este lunes y, por unanimidad, resolvió negar la suspensión condicional de la pena para Galo Patricio P..

Los jueces consideraron que no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal.

A Galo P., aún le queda un último recurso que es la casación, ante de que se ejecutoríe la sentencia.

#AHORA | #CasoSecom: con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se instala la audiencia de suspensión condicional de la pena, solicitada por Galo Patricio P., sentenciado a 5 años de prisión como coautor del delito de #Peculado. pic.twitter.com/aptylYZDCX — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 25, 2025

