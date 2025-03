Este lunes, 10 de marzo de 2025, se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Reconstrucción de Manabí. El exvicepresidente Jorge Glas es uno de los involucrados y hay una novedad.

La convocatoria la hizo el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Aguirre. El magistrado indicó que no hay vicios de nulidad en el proceso. Es decir, el caso es válido.

Jorge Glas y el caso reconstrucción de Manabí

En la audiencia se definió que se dará paso a la fase de formulación de cargos en contra de los procesados, entre ellos, Jorge Glas. También se encuentra el exministro del correísmo, Walter Solís. Son nueve implicados.

Además, se dispuso que la Fiscalía desarrolle una investigación sobre el presunto delito de tortura contra el Exvicepresidente.

El caso se relaciona a mal manejo de los fondos públicos asignados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Esto luego del terremoto del 16 de abril de 2016.

El magistrado pidió una investigación sobre Jorge Glas

En la audiencia, Aguirre ofició a la Fiscalía sobre el inicio de una investigación de una supuesta tortura a Jorge Glas por parte de agentes estatales.

Según la defensa de Glas, además, experimenta padecimientos psiquiátricos y debería estar en una casa de salud especializada.

El pedido de nulidad del caso

En la audiencia se manifestó el pedido de nulidad de varios procesados. El argumento fue que el informe de Contraloría sobre el hecho se habría aprobado fuera del tiempo legal.

De acuerdo con Aguirre, el documento sigue siendo válido, pues, no ha sido anulado. La defensa de Glas, en cambio, aseguró que el caso no procede, debido a que no tiene la autorización de la Asamblea Nacional. Añadió que así lo contempla la Constitución.

No obstante, el conjuez manifestó que el aval no era necesario. Sumó que el caso carece de un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría.

La investigación previa de caso Reconstrucción de Manabí se inició el 16 de julio de 2018. La audiencia de formulación de cargo se realizó en enero de 2024.