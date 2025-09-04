En el caso Peces Dorados, el juez de la causa tomó una decisión en la audiencia de formulación de cargos por lavado de activos y el pedido de la Fiscalía para que se dicte prisión preventiva contra vinculados al líder de Los Lobos asesinado, Leonardo Briones, alias ‘Mexicano’, este jueves 4 de septiembre de 2025.

La decisión del juez en el caso Peces Dorados, que involucra a vinculados al líder de Los Lobos asesinado, Leonardo Briones

En la audiencia de formulación de cargos del caso Peces Dorados, la Fiscalía de Ecuador procesó este jueves a dos personas naturales y una jurídica, vinculadas Leonardo Briones, alias ‘Mexicano’ y líder de los Lobos, asesinado en julio.

La Fiscalía les acusa por presuntamente haber lavado activos por 17 millones de dólares entre 2021 y 2024 y mantener vínculos con Briones.

Fiscalía solicitó el ingreso en prisión preventiva de César C., alias Tranza, exsocio criminal de Mexicano; y Gabriela P., la única accionista de la empresa pesquera PezzyMar, procesada por ser la entidad con la que presuntamente lavaban el dinero.

‘Tranza’ ya fue condenado a 10 años de prisión por un delito de delincuencia organizada en 2024. Sus actividades estaban orientadas a ser la mano derecha de ‘Mexicano’.

Por su parte, Gabriela P. era una persona de confianza de ‘Mexicano’ y su esposa, quien también fue asesinada junto a su marido.

Ambos le otorgaron todos los poderes de la empresa pesquera que gestionaban.

Asesinato

Leonardo Briones fue asesinado junto a su pareja y dos militares retirados que ejercían como sus escoltas en Manta, Manabí.

Briones era un objetivo de intermedio valor para las fuerzas de seguridad por ser el presunto cabecilla de Los Lobos, según informó la Policía.

La decisión del juez en el caso Peces Dorados, en el que se procesa a vinculados con el líder de Los Lobos asesinado, Leonardo Briones

Con base en el pedido justificado de Fiscalía, el juez dictó prisión preventiva para Cesar Alfredo C. y Gabriela Katherine P., como presuntos autores directos del delito de lavado de activos, la tarde de este jueves.

Además, ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de los procesados y la incautación de bienes.

Finalmente, dispuso la suspensión de la persona jurídica PezyMar Export S. A. S., por medio de la Superintendencia de Compañías.

Los Lobos y la declaratoria de Estados Unidos

Los Lobos es uno de los grupos armados catalogados como “terroristas”.

Esto, en el marco del “conflicto armado interno” que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

Las autoridades atribuyen a estos grupos la escalada de violencia sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de asesinatos.

Este jueves, durante su visita a Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que EE.UU. pasaría a catalogar como terroristas a las bandas Los Lobos y Los Choneros para facilitar la lucha contra el crimen organizado.

#AHORA | #CasoPecesDorados: se instala la audiencia de formulación de cargos por presunto #LavadoDeActivos contra 2 personas naturales y una jurídica. Habrían estado vinculadas con el líder del GDO "Los Lobos", Leonardo B. (+), alias "El Mexicano". pic.twitter.com/Q8bs450713 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 4, 2025