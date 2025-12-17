El caso González y otros sumó este miércoles 17 de diciembre de 2025 otro sentenciado por desaparición forzada, durante un operativo en una farmacia de Guayaquil en 2003; en 2017, se ratificó la sentencia, en casación, contra diez procesados, el sentenciado de hoy estaba prófugo y fue capturado en diciembre de 2024.

El último sentenciado en el caso González y otros por desaparición forzada en Guayaquil en 2003

Este miércoles, se reinstaló la audiencia de juicio del caso González y otros contra el expolicía, Darwin C. R., por la presunta desaparición forzada de tres personas en Guayaquil, durante un supuesto operativo en una farmacia.

El Tribunal sentencia a 25 años de cárcel a Darwin C. R.

La Fiscalía demostró su responsabilidad, como coautor, en el delito de contra tres personas, registrada el 19 de noviembre de 2003, en Guayaquil.

Este día, se produjo un supuesto enfrentamiento armado entre delincuentes y miembros policiales.

Como resultado, ocho personas murieron: dos civiles y seis integrantes de la banda delincuencia.

Tres personas desaparecieron.

Las pruebas de la Fiscalía contra el nuevo sentenciado del caso González y otros

Fiscalía probó que el procesado formó parte del grupo para-policial, liderado por el exoficial de policía Eduardo G. y otros miembros de esa institución, tanto en servicio activo como pasivo.

El fiscal Alarcón explicó que el expolicía Darwin Stalin C. R. fue parte de la estructura de cuidado de todo lo periférico (control externo a la farmacia).

Además, tuvo una participación principal en la distribución de roles, misma que fue funcional para proteger las actividades que desarrollaban los involucrados dentro del local.

