La fase final de la audiencia sobre el caso Encuentro se reanudó este miércoles 24 de julio de 2023. El 22 de julio de 2024, la Fiscalía General del Estado presentó su dictamen contra Danilo Carrera, Hernán Luque y otros procesados en el caso por presunta delincuencia organizada.

Más noticias

Hoy finaliza la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Danilo Carrera, Hernán L., y otros procesados. Se les acusa de presunta delincuencia organizada.

Las defensas concluirán con sus intervenciones. Los abogados defensores presentarán sus argumentos finales. Las partes involucradas esperan una resolución.

El juez Renán Andrade llevará a cabo una audiencia donde escuchará los argumentos de la defensa, presentados por los abogados de Antonio Clemente I. M., exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Gabriel Naim M. V., intermediario, y Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

#AHORA | #CasoEncuentro: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se reinstala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Danilo C., Hernán L. y otros procesados por presunta #delincuenciaorganizada. Hoy, las defensas concluirán con sus intervenciones. pic.twitter.com/9ZOo7wCp2i — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 24, 2024

Según el dictamen, Danilo Carrera y Rubén Cherres, asesinado anteriormente, cometieron varios delitos para obtener beneficios económicos indebidos. Utilizaron varias empresas públicas y contaron con la colaboración de funcionarios, personas particulares y contratistas vinculados al sector eléctrico.

Proceso del caso Encuentro

El juez anticorrupción Renán Andrade presidió la primera jornada de la diligencia del caso Encuentro el 5 de julio. Tras analizar los alegatos de la fiscal Luzmila Lluglla, determinó su competencia para conocer la causa y no encontró vulneraciones de derechos a los procesados, declarando la validez procesal.

Esta decisión permitió avanzar a la fase preparatoria de juicio, donde se definirá si los acusados enfrentan cargos por el presunto delito de delincuencia organizada. La fiscal Luzmila Lluglla acusó a Danilo Carrera, Luque Lecaro y Antonio I. como autores directos del delito de delincuencia organizada.

También señaló a Leonardo C., Gabriel Naim M., y a las empresarias Karen Leonor C. O. y Érika Tatiana F. M.

Solicitud de la Fiscalía en el caso Encuentro

La Fiscalía General del Estado solicitó al juez que llame a juicio a Danilo C., Hernán L., Antonio I., Leonardo C., Gabriel M., Karen C. y Ericka F., como presuntos autores directos del delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro.

La solicitud se basa en la evidencia recopilada durante la instrucción fiscal que, según la Fiscal del caso, demuestra con claridad y certeza la existencia de una estructura criminal de corrupción que operó dentro de varias empresas públicas.

#AHORA | #CasoEncuentro: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se reinstala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Danilo C., Hernán L. y otros procesados por presunta #delincuenciaorganizada. Hoy, #FiscalíaEc concluirá con su intervención. pic.twitter.com/rHg4A8r2UO — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 23, 2024

La Fiscal afirmó que los elementos probatorios son contundentes y respaldan la acusación de delincuencia organizada contra los implicados. Estos individuos, presuntamente, formaron parte de una red dedicada a actividades ilícitas que afectaron significativamente el funcionamiento y la integridad de las instituciones estatales.

¿Qué se investiga en este caso?

El caso Encuentro es una investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado.

Este caso se centra en una presunta organización criminal, que estaría conformada por funcionarios públicos y particulares. Ellos habrían utilizado su influencia política para interferir en instituciones públicas y obtener réditos económicos indebidos.

Además, la investigación apunta a que esta organización direccionaba la adjudicación de contratos y facilitaba el ingreso irregular de personas en empresas estatales como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas.

La red criminal habría operado de manera planificada y coordinada, y aprovechó su proximidad con el poder político para sus actividades ilícitas​.

Noticia en desarrollo...