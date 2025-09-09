Una jueza especial de corrupción dictó prisión preventiva contra nueve procesados en el caso Blanqueo Fito, que investiga a Adolfo Macías, líder de Los Choneros, y su familia.

Más noticias

Nueve procesados en caso Blanqueo Fito recibieron prisión preventiva

Este lunes 8 de septiembre de 2025 continuó la audiencia de vinculación en el caso Blanqueo Fito. La Fiscalía General del Estado impulsa la investigación por un supuesto lavado de activos por parte de alias ‘Fito’ y su grupo familiar más cercano.

En la audiencia, la jueza vinculó a la causa a más personas naturales, ya suman 10; además de cuatro empresas.

La funcionaria solicitó prisión preventiva para nueve de los procesados, entre ellos: la esposa de Adolfo Macías, dos hijos, su madre, un hermano y dos cuñados.

El padre de alias ‘Fito‘ también está vinculado a la investigación. Recibió medidas alternas a la prisión preventiva por ser adulto mayor; deberá presentarse periódicamente ante las autoridades.

Incautación de 30 inmuebles propiedad de la familia de Adolfo Macías

Asimismo, la jueza dispuso la suspensión temporal y la intervención de las cuatro personas jurídicas: Ferro Mundo, Transportes Jomavi, Queen Water e Iris Limpieza.

También, las autoridades dieron la orden de incautar 30 inmuebles, propiedad de la familia.

Caso Blanqueo Fito

La Fiscalía General del Estado investiga a la familia de Adolfo Macías por supuesto lavado de activos.

El caso se conoció en junio de 2025, cuando un operativo simultáneo en tres provincias del país permitió la detención de Yandry M., hermano de Fito; de su cuñado Jorge P.; y de los padres y hermanos de Verónica B., pareja sentimental del líder criminal. La última ya estaba recluida en una cárcel de mujeres y también fue vinculada.

En esa ocasión, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que se supone que la red habría lavado unos 24 millones de dólares entre 2016 y 2024.

Sin embargo, en las audiencias de formulación de cargos, la Fiscalía expuso que la estructura tenía al menos “tres brazos” conformados por más integrantes del círculo cercano a Fito.

Por otra parte, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, fue extraditado el 20 de julio a Estados Unidos. En este país, era requerido por tráfico de drogas y armas.

Te recomendamos