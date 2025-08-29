Un recluso que permanecía en la cárcel de Turi habría sido encontrado muerto este viernes, 29 de agosto de 2025. Según datos preliminares, en el lugar se registraron nuevos incidentes.

El centro de privación de la libertad se encuentra en Cuenca, en Ecuador. Aún no se conoce el contexto del hecho. No obstante, hasta el momento se sabe que la muerte fue a causa de un disparo.

Preso muerto fue hallado en la cárcel de Turi

Hasta la cárcel de Turi acudieron integrantes de equipos especializados, como Criminalística, Fiscalía y la Policía Nacional.

Desde el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) todavía no se ha difundido información oficial.

No obstante, trascendió que en los alrededores de la cárcel se escucharon gritos. El fallecido habría estado en el pabellón de máxima seguridad.

La cárcel de Cuenca se encuentra intervenida por las Fuerzas Armadas desde enero de 2024, así como por personal de la Policía Nacional.

Otros hechos violentos en la cárcel

En octubre de 2024 ya hubo un preso fallecido en el centro de privación de libertad de Turi. También se reportaron fallecimientos en 2023 y, en 2021, hubo una matanza de 34 reos.

