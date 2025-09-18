Un ciudadano extranjero presuntamente vinculado a la Mafia Albanesa fue detenido en una urbanización del sector La Puntilla, en Samborondón, en posesión de cerca 400 000 dólares en billetes falsos. Se trata de Pánfilo C., alias ‘Italiano’.

La Policía Nacional informó que el hombre ya era investigado por presuntos lazos con la organización criminal transnacional.

Alias ‘Italiano’ estaría relacionado con la Mafia Albanesa

Las unidades especializadas de la Policía ejecutaron el operativo Fénix 283 en el domicilio del detenido. Durante el allanamiento, los agentes hallaron 6 283 billetes falsos de diferentes denominaciones que suman 395 610 dólares.

Según las autoridades, estos soportes corresponden a la categoría de falsificación conocida como G5, caracterizada por un alto nivel de detalle que dificulta su detección a simple vista.

Otros indicios encontrados en el caso

Según la Policía, entre los indicios encontrados también constan una pistola, 65 cartuchos, siete pasaportes y dos teléfonos celulares. Las evidencias fueron levantadas y puestas a órdenes de las autoridades competentes.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención mediante su cuenta oficial en la red social X. El funcionario mencionó que se trataría de un supuesto empresario italiano, pero de nacionalidad canadiense.

Hace un momento, la Policía Nacional aprehendió a Pánfilo C., mejor conocido como Benny C., un supuesto “empresario” italiano, pero de nacionalidad canadiense, cuya vivienda fue allanada en un sector… pic.twitter.com/VJ61MzrO9j — John Reimberg (@JohnReimberg) September 18, 2025

La investigación continúa para determinar el alcance de las operaciones del detenido y su posible rol dentro de las estructuras de la Mafia Albanesa en Ecuador.

