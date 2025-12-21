Cae alias ‘Joao’ en Los Ríos, objetivo de alto valor de Los Lobos

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

El Bloque de Seguridad capturó a un presunto delincuente categorizado como un objetivo de alto valor. La operación se ejecutó en Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

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Cae alias ‘Joao’ en Los Ríos, objetivo de alto valor

En una intervención conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las autoridades del orden detuvieron a alias ‘Joao’, sospechoso de integrar el grupo criminal Los Lobos.

Alias ‘Joao’ es considerado un objetivo de alto valor en Los Ríos. Durante la operación de seguridad se decomisaron múltiples indicios, entre ellos: droga, armas de fuego y municiones.

Según el Ministerio del Interior, el individuo “estaría vinculado a sicariato, extorsión y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización”.

#Urgente



🚨¡CAE ALIAS “JOAO”, BLANCO DE ALTO VALOR EN LOS RÍOS! 🚨



📍 #Quevedo | Mediante información de inteligencia militar, el #BloqueDeSeguridad a través del @ Ejércitoecu, aprehendió a alias “JOAO”, integrante del GAO “Los Lobos” y considerado Blanco de Alto Valor en esa… pic.twitter.com/4OSMloUV9g — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) December 21, 2025

Detienen a presunto extorsionador en Babahoyo

En otro operativo ejecutado en Los Ríos, este sábado 20 de diciembre, la Policía Nacional logró la captura de un presunto extorsionador.

Tras varios meses de investigación, los uniformados identificaron a varios sujetos que secuestraban a sus víctimas en un taxi no legal. Luego, los vehículos eran quemados para no dejar indicios.

La banda delictiva también estaría detrás de unidades de transporte público incineradas por extorsiones; además de asesinatos.

La intervención en Babahoyo dejó como resultado la captura de Iván A. Se retuvieron un vehículo y ocho celulares.

El individuo fue puesto a órdenes de la autoridad competente.