La Asociación Silueta X, integrante de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, rechazó de forma pública un acto de violencia registrado en Guayaquil. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, en los exteriores de una discoteca ubicada en la ciudadela Atarazana. La agresión tuvo como víctima a una mujer trans.

Más noticias

El colectivo expresó su indignación por la brutalidad del ataque y alertó sobre la gravedad del caso. Según la organización, el hecho no solo vulneró la integridad física de la víctima, sino también su dignidad. Además, remarcó que el suceso se produjo ante la presencia de varias personas, sin que se impidiera la agresión.

Videos registran cómo varios sujetos arrastraron a la mujer por la calle

Silueta X informó que verificó varios videos que circulan en redes sociales. Uno de ellos, con una duración aproximada de 45 segundos, muestra de manera explícita cómo la mujer trans fue arrastrada por la calzada. Las imágenes evidencian un uso extremo de la fuerza y una agresión directa contra la víctima.

Para la organización, este episodio constituye un grave indicio de violencia motivada por prejuicio y transfobia. La agresión ocurrió en un espacio de ocio y fue presenciada por múltiples testigos. Además, algunos testimonios recogidos señalan que entre las personas involucradas habría jóvenes que se identifican abiertamente como gais en la ciudad de Guayaquil. El colectivo también advirtió que circulan otros videos con hechos similares registrados en distintas discotecas del norte de la ciudad, lo que incrementa la preocupación por posibles patrones de violencia en estos espacios.

Exigencias a las autoridades y llamado ciudadano

Ante lo ocurrido, los colectivos LGBTIQ+ realizaron un llamado urgente a varias instituciones del Estado. A la Fiscalía General del Estado le solicitaron iniciar de oficio una investigación rápida y exhaustiva. El objetivo es identificar a todos los responsables, tanto a quienes ejecutaron la agresión como a quienes participaron por acción u omisión en la vulneración de derechos. La organización pidió que el caso se tipifique y sancione con el máximo rigor legal, considerando la posible agravante de odio y discriminación por identidad de género.

Al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional les exigieron garantizar la seguridad de la población LGBTIQ+ en espacios públicos y de entretenimiento. También solicitaron la implementación de protocolos de respuesta inmediata y la capacitación del personal de seguridad y de los agentes del orden en el abordaje de delitos de odio.

Finalmente, pidieron a la Defensoría del Pueblo activar mecanismos de protección y acompañamiento legal, psicológico y social para la víctima. Silueta X llamó a la ciudadanía a solidarizarse, a no guardar silencio y a rechazar toda forma de violencia y discriminación. Recordó que la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres trans constituyen derechos humanos que el Estado debe respetar y garantizar.

🚨 ¡URGENTE! VIOLENCIA TRANSFÓBICA EN GUAYAQUIL



Denunciamos y condenamos la brutal agresión contra una compañera trans arrastrada en las afueras de una discoteca. https://t.co/jZMHFTHlyz pic.twitter.com/DmWTE1dWPv — Fundación SILUETA 'X' (@SiluetaX) December 15, 2025

Te recomendamos