Las fuerzas del orden en Ecuador realizan controles en la frontera sur del país y lograron desarticular una bodega clandestina dedicada al contrabando de combustibles en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. El Bloque de Seguridad, a través del Ejército ecuatoriano, ejecutó el operativo como parte de las acciones para frenar las economías ilícitas en esta zona estratégica del país.

Operación contra el contrabando de combustible en El Oro

Durante las labores de vigilancia, los uniformados identificaron movimientos sospechosos en el sector. Al notar la presencia militar, varios individuos huyeron e ingresaron a un inmueble que funcionaba como centro de acopio y distribución ilegal de combustibles.

Ante esa situación, el personal del Ejército actuó y aseguró el lugar para evitar la fuga de más personas y la posible pérdida de evidencias.

En la bodega clandestina, las autoridades hallaron una importante cantidad de recursos utilizados para el contrabando.

El proceso para encontrar la bodega

El operativo permitió la incautación de dos camiones, siete cilindros de gas licuado de petróleo (GLP), 5 605 galones de diésel y 250 galones de gasolina.

Además, el Ejército encontró equipos empleados para la manipulación y distribución ilegal de combustibles, lo que evidenció la magnitud de la actividad ilícita que operaba en el sector fronterizo.

Los controles continúan

Las Fuerzas Armadas destacaron que este tipo de acciones fortalecen el control territorial y contribuyen a la seguridad ciudadana, especialmente en zonas fronterizas, donde el contrabando afecta a la economía formal y genera riesgos para la población.

El manejo inadecuado de combustibles representa una amenaza para el ambiente y la seguridad, debido al alto riesgo de incendios y explosiones.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre instituciones resulta clave para enfrentar el contrabando y otras economías ilícitas.