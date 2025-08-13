El Bloque de Seguridad de Ecuador ejecutó una intervención en varios sectores del cantón Daule, provincia del Guayas. La operación se desplegó este miércoles, 13 de agosto de 2025.

El denominado mega operativo se centró en los sectores El Nuevo Daule, El Paseo de Daule, Casco Urbano, Estero Banife y la av. Piedrahita.

Bloque de seguridad se desplegó en Daule

Los ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, lideraron la operación. Los funcionarios destacaron que el operativo estaba dirigido a reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales, recuperar espacios para la ciudadanía y devolver la tranquilidad a las familias ecuatorianas.

300 efectivos del Bloque de Seguridad participaron en la mega operación, enfocada en el control de armas, municiones y explosivos.

Las acciones incluyeron registros, patrullajes, puntos de control vehicular y verificaciones en áreas identificadas como de alto riesgo.

➡️Con el objetivo de desarticular las redes logísticas del crimen organizado, reducir su capacidad operativa y recuperar cada espacio para la ciudadanía, el #BloqueDeSeguridad ejecutó una intervención coordinada y… pic.twitter.com/W8mMROA27p — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) August 13, 2025

Las acciones y la estrategia de seguridad

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, a través de su cuenta de X, La presencia en las calles reafirma EL compromiso con la seguridad y la defensa.

Las intervenciones se desarrollan en coordinación entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras instituciones del Ejecutivo.

Las autoridades informaron que los resultados detallados de esta operación serán comunicados en las próximas horas, mientras continúan las tareas de control y verificación en la zona intervenida.

