El Bloque de Seguridad decomisó 1 815 galones de combustible en el sector Orión, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.

El Ejército ejecutó la operación, de la que se informó este martes, 16 de septiembre de 2025, como parte de las acciones contra el contrabando de hidrocarburos en zonas fronterizas.

Bloque de Seguridad y los detalles de operación de combustibles

Los militares interceptaron un camión que transportaba 33 recipientes de 55 galones cada uno, sin documentos de respaldo para el transporte del combustible.

Según información oficial, el decomiso representa una afectación económica cercana a los 6 000 dólares para las estructuras delictivas. A eso se suma el valor del vehículo retenido y las pérdidas indirectas que suponen para la cadena de suministro ilícito.

Control territorial y lucha contra el contrabando

El Gobierno Nacional mantiene operativos constantes en Sucumbíos, una de las provincias más afectadas por el tráfico ilegal de combustibles y por el accionar de redes criminales dedicadas al contrabando y al financiamiento de actividades ilícitas.

Las Fuerzas Armadas destacaron que este tipo de operativos buscan “asfixiar” financieramente a las mafias, frenar el comercio ilegal de productos subsidiados y recuperar el control territorial en zonas estratégicas. El material incautado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el proceso correspondiente.

Balance de operativos en 2025

El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, ha incautado 1 022 457 galones de combustible en lo que va de 2025. Así lo informó el Ministerio de Defensa este lunes, 15 de septiembre.

La afectación económica para las mafias es de 21,5 millones de dólares, según la Cartera de Estado. La cifra representa un incremento del 78,9% en galones decomisados y 62,1% en pérdidas económicas en comparación con el 2024.

De acuerdo con Defensa, en los operativos militares también se han destruido 1 095 acoples clandestinos, 81 pistas artesanales utilizadas para el acopio de combustible y 28 pistas clandestinas, impactando directamente las rutas de extracción y transporte ilícito.

Del total decomisado, 696 136 galones corresponden a gasolinas, 113 255 a gasolina blanca, 116 783 a diésel y 96 284 a otros derivados.

