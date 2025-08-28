El Bloque de Seguridad desplegó un operativo en la provincia del Guayas que concluyó con la captura de un ciudadano extranjero señalado como un “peligroso delincuente“.

En las labores, las fuerzas del orden también recuperaron un vehículo reportado como robado y decomisaron sustancias sujetas a fiscalización.

Bloque de Seguridad calificó como ‘peligroso delincuente’ a hombre detenido en Guayas

La intervención, de la cual se informó este 28 de agosto de 2025, se llevó a cabo como parte de las acciones que ejecutan las fuerzas del orden para combatir la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en zonas de alta incidencia delictiva.

Durante el operativo, las unidades operativas incautaron 1 650 dólares en efectivo. En el mismo procedimiento, los uniformados recuperaron un vehículo que constaba como robado.

Uno de los principales resultados de la operación fue el decomiso de 315 bloques de droga, clasificados como sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Este tipo de sustancias tiene un alto valor en el mercado ilícito tanto a escala local como internacional.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más personas implicadas en el caso.

El Bloque de Seguridad mantiene su despliegue permanente en la provincia de Guayas, con el objetivo de reducir la criminalidad y desarticular organizaciones dedicadas al delito.

El Ministerio de Defensa, además, informó sobre operaciones contra el contrabando de combustible. Las labores se desarrollaron en Zamora Chinchipe. Entre los resultados está el decomiso de 3 100 galones de diésel y una bomba de succión.

Del mismo modo, en Esmeraldas, las fuerzas del orden localizaron una perforación clandestina e incautación de un tanquero con 700 galones.

