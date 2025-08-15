En una operación denominada Gran Escala, desplegada desde la madrugada de este viernes, 15 de agosto de 2025, cerca de 300 efectivos del Bloque de Seguridad lograron la captura de objetivos considerados de alto valor.

Las tareas estuvieron lideradas por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, y se realizaron intervenciones militares simultáneas en distintos puntos de Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

Más noticias

Bloque de Seguridad captura objetivos de alto valor en operación Gran Escala

Las autoridades informaron la captura de varios objetivos de alto valor considerados generadores de violencia en la zona. Los detenidos serían parte del grupo delictivo Los Lobos.

Entre los principales detenidos figura Lizandro L., quien fue encontrado en posesión de armas, municiones y otros indicios.

Según el Ministerio de Defensa, a través de su cuenta de X, lo más llamativo fue que la residencia tenía las características de una “narcovivienda”. Es decir, un inmueble de lujo con paredes de mármol, cuadros de criminales famosos, áreas de recreación y altares con símbolos de la denominada narco delincuencia.

Detenido con credencial oficial

Durante el allanamiento, se halló también una credencial oficial que mostraba que Lizandro L. habría trabajado como seguridad del Ministerio de Gobierno en 2020. Actualmente, es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En una acción paralela, fueron detenidos alias ‘Cojo’ y alias ‘Mocho‘, señalados por las autoridades como responsables de múltiples casos de extorsión, secuestro y asaltos en Quevedo.

Más sobre el tema: Policía desarrolla operativo Apolo 3 en Playas y Daule

Ellos tenían aproximadamente tres kilos de sustancias sujetas a fiscalización, así como armas y municiones.

#URGENTE 🚨 Operación “Gran escala” trae contundentes resultados en el corazón del crimen.



➡️El Bloque de Seguridad por medio de las FF.AA trajo consigo la captura de varios objetivos de alto valor que tenían atemorizada la ciudad de Quevedo pertenecientes a Los Lobos.



Desde… pic.twitter.com/i1h7Px0Jbw — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) August 15, 2025

Rescate de transportista durante la operación

Durante la misma operación, las fuerzas militares lograron rescatar a un transportista que había sido secuestrado el día anterior por esta estructura criminal, que exigía un pago de 200 000 a su familia para liberarlo.

El ministro Loffredo calificó la operación como un duro golpe a Los Lobos y afirmó que estos operativos continuarán ejecutándose a escala nacional.

Te recomendamos: