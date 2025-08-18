El Bloque de Seguridad, a través del Ejército Ecuatoriano, ejecutó un operativo militar en el sector de Taruka, cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, con el objetivo de frenar las actividades de minería ilegal que afectan a la Amazonía.

Durante la intervención, los militares aprehendieron a tres ciudadanos extranjeros que presuntamente realizaban labores vinculadas con la extracción ilícita de minerales.

El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta de X, informó sobre los hechos este 18 de agosto de 2025.

Además, decomisaron bombas de succión, mangueras, combustible, herramientas e insumos que los mineros utilizaban para llevar adelante estas actividades.

Las autoridades destacaron que este operativo forma parte de la estrategia nacional para enfrentar las amenazas que representa la minería ilegal en zonas amazónicas.

El proceso contra la minería ilegal

Estos trabajos no solo generan un grave impacto ambiental, sino que también afectan la seguridad en las provincias fronterizas, donde las organizaciones delictivas buscan controlar los recursos naturales de manera ilícita.

El Ejército Ecuatoriano enfatizó que sus operaciones tienen como prioridad proteger la Amazonía, defender la soberanía y combatir las actividades que ponen en riesgo la seguridad nacional.

Sucumbíos es una provincia que se mantiene en constante vigilancia debido a la presión de actores ilegales que amenazan los recursos naturales y la estabilidad de las comunidades locales.

¡ATACAMOS CON FUERZA LA MINERÍA ILEGAL EN SUCUMBÍOS! #ElBloqueDeSeguridad a través del Ejército Ecuatoriano, realizó una operación militar en el sector Taruka, cantón Cascales, logrando desarticular actividades de minería ilegal donde se obtuvieron los siguientes resultados:… pic.twitter.com/7a5zV5booe — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) August 18, 2025

Operaciones en otros puntos

En Mocache, provincia de Los Ríos, en cambio, el Bloque de Seguridad reforzó las operaciones. En el sitio, los efectivos recuperaron vehículos robados.

Además, las fuerzas del orden incautaron armas de fuego y municiones. Entre los resultados está la desarticulación de bandas delictivas. En el sitio, a su vez, hubo el rescate de personas secuestradas

El Ministerio informó que, con tecnología avanzada y vehículos blindados, las Fuerzas Armadas trabajan día y noche.

