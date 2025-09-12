La audiencia preparatoria de juicio del caso Alianza, en el que se procesa a 16 personas por supuesto cohecho, se reinstaló el 11 de septiembre de 2025 en el Complejo Judicial Norte de Quito. Durante la diligencia, la Fiscalía presentó su réplica frente a las alegaciones de nulidad expuestas por las defensas de 12 de los procesados.

Más noticias

El juez suspendió la audiencia y señaló que notificará oportunamente a las partes la fecha y hora para su reinstalación, en la que deberá pronunciarse sobre la validez de todo lo actuado en el proceso.

Los argumentos de la Fiscalía y la defensa

La Fiscalía desvirtuó una a una las alegaciones de las defensas y solicitó al juez que se ratifique la validez de las actuaciones procesales realizadas hasta el momento. En contraste, los abogados de varios de los investigados insistieron en que existieron vulneraciones al debido proceso.

#AHORA | #CasoAlianza: se reinstala la audiencia preparatoria de juicio contra 16 procesados por presunto #Cohecho. #FiscalíaEc presentará la réplica frente a las alegaciones de presuntos vicios en el proceso, expuestos por las defensas de 12 de los investigados. pic.twitter.com/Asx3DrKDck — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 11, 2025

El abogado Pablo Encalada, defensor de José M. sostuvo que no se notificó a su cliente sobre el inicio de la investigación, lo que limitó su derecho a la defensa. También cuestionó que en la formulación de cargos se haya señalado a Meneses como dueño de una empresa, cuando en realidad era trabajador de la misma.

De su parte, la defensa de Andrés R., planteó que la imputación se hizo en apenas 24 horas, lo que impidió preparar una estrategia adecuada, y que tampoco se notificó la apertura de la investigación.

Contexto del caso Alianza

El caso Alianza se abrió en 2021 tras indagaciones sobre supuestas irregularidades en contratos de comercialización de crudo, que se habrían asegurado mediante el pago de sobornos.

Entre los procesados se encuentra Nilsen A., exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, señalado por supuestamente recibir pagos ilícitos a cambio de favorecer a determinadas empresas internacionales.

En este proceso también figuran los hermanos Antonio y Enrique P., quienes aceptaron su responsabilidad en Estados Unidos, así como Raymond K., Mario B., y Javier A.

Según las investigaciones, el esquema de corrupción operaba a través de empresas fantasma y facturas falsas para concretar contratos de comercialización de petróleo, generando perjuicios económicos al Estado ecuatoriano.

Información extra: Fiscalía General del Estado

Te recomendamos