Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, se instaló la audiencia de vinculación de 11 personas naturales y cuatro jurídicas en el caso Blanqueo. En este se encuentran señalados Alfonso Macías, alias ‘Fito’, y varios de sus familiares.

La Fiscalía, a través de su cuenta de X, detalló que en la diligencia, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, se trata el supuesto delito de lavado de activos. Son seis integrantes del círculo familiar de alias ‘Fito’.

Audiencia en caso que implica a alias ‘Fito’ y familiares

La Fiscalía General del Estado impulsa la investigación por presunto lavado de activos. En esta ha señalado a personas como el padre, la esposa y el hermano de Adolfo Macías, líder de Los Choneros, extraditado a Estados Unidos.

En la diligencia hubo complicaciones debido a que desde la Defensoría Pública señaló que Macías no habría sido notificado de la audiencia. La falta de este paso podría desembocar en la nulidad del proceso.

No obstante, desde la Fiscalía se mencionó que no se trataba de un tema de acceso a los acusados, sino de fallas en la notificación formal a algunas personas jurídicas. Esto debido a que las direcciones registradas por empresas y vinculados no corresponde con los domicilios de los señalados.

Los antecedentes del caso Blanqueo ‘Fito’

El caso de lavado de activos se conoció en junio pasado, cuando un operativo simultáneo en tres provincias del país permitió la detención de Yandry M., hermano de Fito; de su cuñado Jorge P.; y de los padres y hermanos de Verónica B., pareja sentimental del líder criminal. La última ya estaba recluida en una cárcel de mujeres y también fue vinculada.

En esa ocasión, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la red habría lavado unos 24 millones de dólares entre 2016 y 2024. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía expuso que la estructura tenía al menos “tres brazos” conformados por más integrantes del círculo cercano a Fito.

Con base en las evidencias recabadas, el Ministerio Público pidió al juez de la causa fijar fecha y hora para una nueva audiencia.

