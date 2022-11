Atentados en Durán se relacionan con incidentes en la Penitenciaría del Litoral

Una UPC en Durán fue atacada, en momentos en donde se daban enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral. Foto: Cortesía

Redacción EL COMERCIO (I)

El alcalde de Durán, Dalton Narváez, confirmó este jueves 3 de noviembre de 2022 a EL COMERCIO que recibió amenazas por parte de un grupo delincuencial, que opera en ese cantón del Guayas.

Los sospechosos le habrían dicho que para no atacar el territorio, el Alcalde debía interceder para que no se traslade a los detenidos del pabellón 2 de la Penitenciaría.

Este jueves de feriado, el cantón había sufridohasta las 15:46, seis atentados.

De acuerdo con el periodista Charly Castillo, editor general del medio duraneño El Ferrodiario, los lugares donde se colocaron explosivos son: la avenida Nicolás Lapenti, ciudadela Elsa Bucaram, donde hay una persona herida; el exterior del edificio de la Empresa Eléctrica de la quinta etapa de El Recreo, una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de El Arbolito, y dos gasolineras, una de la vía Durán Yaguachi y otra de av. Jaime Nebot.

En un comunicado, Narváez ha indicado que trabaja junto con las fuerzas del orden en esta emergencia y que está operativo el Centro Integrado de Monitoreo Durán Vigilado.

Miedo generalizado

Sin embargo, EL COMERCIO conoció del temor que viven los habitantes del cantón vecino a Guayaquil, donde la problemática de la droga alcanza barrios enteros. Las muertes violentas en ese territorio y los otros dos cantones que pertenecen a la zona 8 (Guayaquil y Samborondón) ya alcanzan el millar.

Como el martes 1 de noviembre pasado, donde también se perpetraron actos terroristas, los locales comerciales de esa zona cerraron sus puertas por temor a saqueos.

El Alcalde señaló que el grupo delictivo amenazó a los funcionarios del Municipio. Al respecto, se conoce también que se han aplicado estrategias de seguridad, no públicas por precautelar el bienestar del personal.

Dalton Narváez conoce a cabecillas

El alcalde ha explicado a EL COMERCIO que conoce a los cabecillas "de los Chone Killers desde pequeños. Somos de Durán, crecieron aquí. No significa que estoy relacionado con ellos”, aseguró.

Narváez contó que los sospechosos creen que el Alcalde tiene el poder de decidir o no traslado de los detenidos, pero deja claro que no lo amedrentan las amenazas. Aunque dijo que no se expone.

El Municipio de Durán sufrió un atentado con explosivo también en el marco de los atentados. El Alcalde ha dispuesto que el personal administrativo no trabaje durante la emergencia. Solo están operativos trabajadores de servicios y seguridad.

Narváez hizo un llamado a la Asamblea

“Como política criminal no hace nada la Asamblea”, critica el Alcalde. Y pide que si el Legislativo no puede cambiar leyes para erradicar la delincuencia de las calles debe convocarse una Asamblea Constituyente.

Además sugirió que intervengan otros países en la seguridad del territorio.

Visita nuestros portales: