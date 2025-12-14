Un ataque armado de falsos policías dejó cuatro hermanos asesinados la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025, en El Fortín, Distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil.

La madrugada de este domingo, sicarios disfrazados de policías ingresaron a una casa en El Fortín, distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil.

El ataque armado dejó cuatro asesinados: Ronal Leonardo C. H., de 23 años; Jonathan Jesús C.H., de 25 años; Anthony Stalin C.H., de 26 años; y un menor de 16 años.

También hay una persona herida, Stalin Jesús C., padre de los fallecidos y tiene pronóstico estable.

Los hallazgos en la casa de Guayaquil, donde falsos policías dejaron cuatro hermanos asesinados

Criminalística de la Policía encontró balas de 9 milímetros y de 3.56, armamento de alto calibre.

Los falsos policías huyeron en una camioneta, según los testimonios de los moradores a la Policía.

Las víctimas no tenían antecedentes penales y los familiares no conocían de amenazas previas.

Las autoridades trasladaron a los cuerpos al Laboratorio de Criminalística para las autopsias.

Las investigaciones de Policía y Fiscalía continúan con la revisión de cámaras del sector y otras acciones para encontrar a los responsables del ataque.

