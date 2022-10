70% de los aspirantes a policías se presenta sin vocación en Ecuador

El 27 de mayo, en la ceremonia de graduación de nuevos policías, en Guayaquil. Acudió el presidente Guillermo Lasso. Foto: Cortesía

Las convocatorias son masivas. Jóvenes de todos los rincones del Ecuador se han presentado para acceder a un cupo en la Policía Nacional. En los dos últimos procesos de selección han llegado a postularse 44 000 y 81 000 aspirantes.

Son cifras que no se veían en las convocatorias desde hace muchos años. Al principio, la institución vio positivo el nivel de respuesta. Pero tras los procesos se han dado cuenta de que al menos un 70% de los aspirantes intenta ser policía sin tener una vocación a esta institución.

Por eso, han reforzado los procesos de selección de los nuevos agentes. Ahora hay filtros de seguridad en los que incluso intervienen otras instituciones del Estado como Fiscalía y Judicatura.

EL COMERCIO reveló recientemente que más 15 000 aspirantes a policías tenían antecedentes penales o condenas por delitos graves como tráfico de drogas, asesinatos y violaciones. Incluso se detectó a miembros de bandas y mafias delictivas de Guayaquil.

¿Qué generó este incremento de postulantes?

Los agentes que integran los procesos de selección dicen que la falta de empleo y la difícil situación económica del Ecuador motivan esta situación. Uno de los instructores que habló con este Diario comenta que el policía recién graduado empieza con un sueldo de USD 830 ya con los descuentos respectivos.

Los agentes también sospechan de otro factor que determinó la gran afluencia de postulantes: la reducción del tiempo de formación para graduarse como Policía.

La formación es acelerada

Seis meses. Ese es el tiempo que tardará una persona para convertirse en policía en Ecuador. El déficit de agentes y el incremento de la inseguridad en el país ha hecho que los procesos de formación se modifiquen.

Por primera vez en la historia de la institución policial, el entrenamiento de los nuevos agentes se redujo drásticamente. Antes, los aspirantes a policías debían cumplir dos años de formación para graduarse.

Pero el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha dispuesto que esos tiempos se acorten para alcanzar la meta de incrementar nuevos uniformados hasta el 2025. Sin embargo, expertos en seguridad e inteligencia policial coinciden en que la reducción de la formación policial es un error.

Mario Pazmiño, asesor en temas de seguridad y defensa, dice que lo que se está buscando es “cantidad y no calidad”. Según él, un policía no puede ser formado en tan solo seis meses, más aún si no tienen vocación.

Para el experto, actualmente hay un alto riesgo de penetración de las mafias a las instituciones públicas y los nuevos policías no serían una garantía de profesionalismo.

“Estamos viendo las cosas distorsionadas. El entrenamiento policial implica mayor experiencia y conocimiento. El Gobierno debe rectificar. No es lo correcto seis meses. Dos años era un diseño bien estructurado porque van pasando diferentes especialidades”, señala.

Lo mismo opina el general retirado del Ejército, Wagner Bravo. Para él, tampoco es viable tener policías formados en seis meses. Resalta que para esta profesión sí es necesaria la vocación, sobre todo frente a los intentos de las mafias para comprar la lealtad de los uniformados.

Enamorarse del uniforme

Los instructores de la Policía también reconocen que la falta de vocación es un problema. Por eso han ideado una estrategia para la formación. En las primeras semanas se enfocan en que los nuevos aspirantes se enamoren del uniforme policial. Así intentan intensificar la pasión por la profesión. Luego se les instruye en todo lo operativo y técnico.

Lo que sí aclaran es que antes, cuando eran dos años de preparación, los uniformados salían con títulos de tercer nivel en ciencias policiales. Ahora eso no ocurrirá. Sin embargo, los nuevos policías deberán, en sus tiempos libres, cursar y obtener estos títulos a través de instituciones avaladas. Ese será un requisito para que puedan subir de grado o de rango.

En la práctica eso significará que los nuevos policías deban combinar sus actividades de resguardo ciudadano con estudiar a distancia. La Policía defiende la reducción del tiempo de formación y asevera que en países como Canadá, España y EE.UU. tienen el mismo tiempo de preparación.

Pero los dos expertos en seguridad refutan esto y señalan que ninguna de esas naciones tiene las amenazas de mafias incrustadas en la mayoría de las provincias del país.

Por otro lado, la última promoción que se graduó con dos años de preparación lo hizo en junio pasado. En cambio, los primeros agentes con una instrucción de seis meses lo hicieron la semana pasada. La segunda promoción ingresará los primeros días de enero, tras ocho meses de selección.

