La Fiscalía inició un proceso penal contra Wilson Javier Q., señalado como presunto responsable de la violación con resultado de muerte de Luz América B., de 83 años.

Más noticias

Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada la tarde del jueves 11 de septiembre de 2025, el Juez de la Unidad Judicial Penal de Déleg acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del procesado. También se dispusieron medidas de protección a favor de las víctimas indirectas.

Cronología de la violación a la adulta mayor en Déleg

El ataque se produjo la madrugada del domingo 7 de septiembre de 2025, cuando el procesado habría ingresado al domicilio de la víctima, quien residía sola, y la violentó sexualmente. Tras la agresión, salió de la vivienda y huyó en una motocicleta.

Un vecino que transitaba por el sector escuchó quejidos y, junto a su madre, verificó lo sucedido. Desde la ventana, llamaron a la víctima quien pidió ayuda y relató que había sido agredida.

Los vecinos alertaron al ECU 911 y, con apoyo policial, ingresaron a la vivienda por la parte posterior. La víctima fue encontrada gravemente herida y trasladada a un hospital de Azogues, donde falleció durante una intervención quirúrgica. La autopsia confirmó la agresión sexual.

#ATENCIÓN | #Cañar: #FiscalíaEc procesa a Wilson Javier Q. por su presunta responsabilidad en la #Violación y muerte de una mujer de la tercera edad, ocurrida en #Déleg. Juez dispuso su prisión preventiva.



Detalles⬇️https://t.co/aDSVcODTMV pic.twitter.com/XAui4YNXfG — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 11, 2025

Investigación y detención

La Fiscalía presentó como elementos de convicción una pericia de audio y video que evidenció el ingreso y salida del sospechoso del inmueble. Con estas y otras diligencias, Wilson Javier Q. fue detenido en una vivienda de Déleg la noche del 10 de septiembre.

Entre las evidencias incautadas constan la motocicleta utilizada para trasladarse y prendas de vestir presuntamente usadas durante el hecho.

En Déleg, la Policía Nacional capturó a un sujeto involucrado en un hecho que resultó en el fallecimiento de una persona de la tercera edad. No permitiremos que ningún hecho quede impune!



Esperamos que la Función Judicial haga el trabajo que le corresponde para dejar a este y… pic.twitter.com/vqsxCC33kf — John Reimberg (@JohnReimberg) September 11, 2025

El procesado es investigado bajo el artículo 171, inciso final, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta norma establece que, si como consecuencia del delito de violación se produce la muerte de la víctima, la sanción será de privación de libertad de 22 a 26 años.