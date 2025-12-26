Un hecho violento conmocionó a la parroquia Vilcabamba, en el cantón Loja, la noche del 24 de diciembre de 2025. Cerca de las 19:30, un ataque armado y asesinato ocurrieron en una peluquería del sector. Tras el suceso, la Policía Nacional desplegó de inmediato varios operativos que permitieron ubicar y aprehender a los presuntos responsables en menos de 24 horas.

Asesinato en peluquería de Vilcabamba

Según las investigaciones policiales, los agresores llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresó al establecimiento y atentó de forma directa contra el propietario del local, un ciudadano lojano de 26 años.

Luego del ataque, los involucrados huyeron con rumbo desconocido y abandonaron la escena.

El personal de emergencia trasladó a la víctima hasta el hospital de Vilcabamba. Sin embargo, el joven perdió la vida debido a la gravedad de las heridas, según confirmaron las autoridades.

Las labores policiales por el caso

Durante aproximadamente ocho horas, las unidades especializadas de la Policía Nacional, con apoyo de los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia, ejecutaron un trabajo en el sector.

Como resultado, los agentes aprehendieron primero a dos ciudadanos y, posteriormente, a otras dos personas que mostraron una actitud sospechosa.

Con base en los indicios recabados, los investigadores presumen que los cuatro aprehendidos participaron de manera directa en el hecho violento.

En el desarrollo de las diligencias, los uniformados localizaron una motocicleta abandonada en un terreno baldío, a pocos metros del lugar del crimen.

Los indicios del hecho delictivo

Las pericias determinaron que los sospechosos intentaron incinerar el vehículo con combustible y realizaron detonaciones con un arma de fuego. Al no lograr su objetivo, abandonaron la motocicleta y escaparon a pie, mientras dejaban en el trayecto varias prendas de vestir y un casco.

La Policía identificó a los aprehendidos como Joel O. C., de 29 años, y Luis B. G., de 31, ambos ecuatorianos con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y otros delitos graves.

Además, las autoridades retuvieron a un adolescente de 17 años, con antecedentes por tenencia de sustancias y homicidio en Catamayo, y a otro menor de 15 años, sin registros previos. Según la información policial, todos pertenecerían al Grupo Armado Organizado Los Lobos.