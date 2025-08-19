La jueza María Ayala fijó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía investiga la presunta autoría intelectual de José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y Xavier Jordán en el magnicidio.

Fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

La jueza María Ayala fijó la fecha y la hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

La Fiscalía formulará cargos en contra de Daniel Salcedo, José Serrano, Ronny Aleaga y Xavier Jordán, como presuntos autores intelectuales del magnicidio.

La magistrada decidió convocar a las partes para el 26 de agosto, a las 08:40.

En esta diligencia, la jueza Ayala podrá dictar medidas cautelares contra los cuatro investigados por Fiscalía.

Entre estas están la prisión preventiva, la prohibición de salida del país, la presentación periódica y otras.

Situación de los investigados

Tres de los cuatro investigados están fuera del país: el exministro en el gobierno de Rafael Correa, José Serrano, está detenido por migración en Estados Unidos.

El exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga, también está en el extranjero, su última ubicación fue en Venezuela.

Finalmente, el empresario Xavier Jordán se encuentra en Estados Unidos.

Daniel Salcedo es el único investigado que se encuentra en Ecuador, está preso en la cárcel 4 de Quito, con sentencias por delitos de corrupción.

La Fiscal fundamentó su pedido en lo que calificó como una “minuciosa investigación” y en “sólidos elementos de convicción” que apuntarían a los procesados como presuntos autores intelectuales del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023.

