En el caso de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, la jueza Daniel Ayala tomó una decisión sobre la apelación presentada por la fiscal Ana Hidalgo a la negativa de prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán, este 11 de septiembre de 2025.

La decisión de la jueza sobre la prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

En el caso de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio; Daniel Salcedo, José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga son procesados como presuntos autores.

El pasado 3 de septiembre, la jueza Daniel Ayala resolvió dictar prisión preventiva para dos de los cuatro procesados.

Estos son: Daniel Salcedo, que ya está preso por cinco sentencias, en casos de corrupción; y el exasambleísta de RC, Ronny Aleaga, quien no está el país y su última ubicación pública fue en Venezuela.

En tanto, para el exministro de Rafael Correa, José Serrano y el empresario Xavier Jordán negó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

Tanto Serrano como Jordán están en Estados Unidos, Serrano está detenido por migración y Jordán libre.

La jueza Ayala dictó como medidas cautelares para los dos la presentación periódica en el Consulado de Miami, Estados Unidos; para Serrano, una vez que salga libre.

La apelación de Fiscalía a la negativa de prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán

La tarde del lunes 8 de septiembre, a las 17:19, se ingresó en el sistema de la Función Judicial la apelación de la fiscal Ana Hidalgo a la negativa de la jueza Daniela Ayala de dictar la prisión preventiva en contra de José Serrano y Xavier Jordán.

Ese mismo día, la defensa de Xavier Jordán pidió no aceptar la apelación.

Decisión de la jueza sobre la apelación a la negativa de prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán

La jueza Daniel Ayala, de la Unidad Judicial Penal con sede en Iñaquito, Quito, negó el recurso de apelación presentada por la fiscal Ana Hidalgo a la negativa de dictar prisión preventiva contra Xavier Jordán y José Serrano.

El argumento de la Jueza fue que el pedido es extemporáneo.

“Es claro que, cualquier recurso que se hubiera interpuesto con relación a las resoluciones notificadas en audiencia del 3 de septiembre de 2025, debía interponerse por escrito hasta el día lunes 8 de septiembre de 2025 hasta las 17:00“, señaló la jueza.

La Fiscal Hidalgo ingresó el escrito a las 17:19 del 8 de septiembre, por lo que no cumplió con los tiempos, señaló Ayala.

