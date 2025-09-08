En el caso de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía apeló la negativa de prisión preventiva contra el exministro José Serrano y el empresario Xavier Jordán, la tarde de este lunes 8 de septiembre de 2025.

En el caso de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio; Daniel Salcedo, José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga son procesados como presuntos autores.

El pasado 3 de septiembre, la jueza Daniel Ayala resolvió dictar prisión preventiva para dos de los cuatro procesados.

Estos son: Daniel Salcedo, que ya está preso por cinco sentencias, en casos de corrupción; y el exasambleísta de RC, Ronny Aleaga, quien no está el país y su última ubicación pública fue en Venezuela.

En tanto, para el exministro de Rafael Correa, José Serrano y el empresario Xavier Jordán negó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

Tanto Serrano como Jordán están en Estados Unidos, Serrano está detenido por migración y Jordán libre.

La jueza Ayala dictó como medidas cautelares para los dos la presentación periódica en el Consulado de Miami, Estados Unidos; para Serrano, una vez que salga libre.

La tarde de este lunes, a las 17:19, se ingresó en el sistema de la Función Judicial la apelación de la fiscal Ana Hidalgo a la negativa de la jueza Daniela Ayala de dictar la prisión preventiva en contra de José Serrano y Xavier Jordán.

La defensa de Xavier Jordán pidió no aceptar la apelación.

El asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial, ocurrió 17 de agosto de 2023.

