El Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió a la jueza María Daniela Ayala Andrade, que participó en la audiencia de formulación de cargos del caso del asesinato de Fernando Villavicencio, este viernes 12 de septiembre de 2025.

Motivo de la suspensión de la jueza del caso del asesinato de Fernando Villavicencio

El Consejo de la Judicatura suspendió en sus funciones a la jueza de la Unidad Judicial Penal de Quito, María Daniel Ayala Andrade, este viernes 12 de septiembre de 2025.

La medida regirá tres meses y en ese tiempo no percibirá sueldo.

La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria del Pleno N° 081-2025.

Las autoridades analizaron la denuncia que el fiscal general del Estado, Wilson Toainga, presentó en contra de la juzgadora.

En el escrito, el Fiscal hace referencia a las agresiones, comentarios y juicios de valor que la jueza emitió en la audiencia de formulación de cargos.

Supuestas agresiones de la jueza del caso del asesinato de Fernando Villavicencio

De acuerdo con los indicios recabados, la jueza habría realizado comentarios personales e indicado que la Fiscalía General del Estado no debe ser el brazo ejecutor del gobierno de turno.

Con esto, la servidora habría incurrido en el artículo 108.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Este texto señala como infracción: “Agredir de obra a sus superiores o inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del servicio, sin perjuicio de acciones civiles o penales (…)”.

Medida preventiva y sumario disciplinario contra la jueza del caso del asesinato de Fernando Villavicencio

El Consejo de la Judicatura recuerda que la suspensión es una medida preventiva que estará vigente mientras se desarrollen las investigaciones administrativas en su contra.

El Pleno dio una disposición a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario.

La entidad debe continar con la tramitación del sumario disciplinario seguido contra la jueza, respetando el debido proceso.

Esto, respetando los principios de independencia judicial y celeridad.

La jueza rechazó la apelación a la negativa de prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán

María Daniel Ayala Andrade rechazó la apelación a la negativa de prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán.

En la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre, Ayala dispuso prisión preventiva par Daniel Salcedo, que está preso, y Ronny Aleaga, que está prófugo.

Mientras que, para Serrano y Jordán dispuso la presentación periódica en el Consulado de Miami, Estados Unidos (EE.UU.).

