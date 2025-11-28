Una psicóloga que trabajaba en la cárcel de Loja, en el sur de Ecuador, fue asesinada la tarde del jueves 28 de noviembre de 2025, cuando se encontraba en la vía pública. El Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (Snai) confirmó el crimen y lo calificó como “un acto criminal absolutamente repudiable”.

Asesinato de la psicóloga ocurrió en la cárcel de Loja, sur del Ecuador

El Snai señaló que el asesinato se produjo en el contexto de las acciones de control y seguridad ejecutadas en el Centro de Privación de Libertad de Loja.

Estas intervenciones buscan desarticular actividades ilícitas y restablecer el orden interno, según la institución.

Snai rechaza intimidaciones

La entidad condenó cualquier intento de amedrentamiento contra el personal penitenciario. “No cederemos ante amenazas ni actos violentos que buscan frenar el fortalecimiento del sistema penitenciario”, advirtió en su comunicado.

Ocho presuntos implicados están detenidos

Tras el asesinato, ocho personas fueron capturadas como presuntos responsables. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes, indicó el Snai.

La institución también aseguró que reforzó los protocolos de seguridad y mantiene coordinación permanente con la Policía para proteger al personal y garantizar la continuidad de las operaciones.

Violencia estructural en el sistema penitenciario

Las cárceles se han convertido en uno de los principales focos de la crisis de violencia que enfrenta Ecuador. Desde 2021, se registran más de 600 reclusos asesinados en distintas masacres derivadas de enfrentamientos entre bandas criminales, señaló EFE.

Varias prisiones permanecen militarizadas desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” para enfrentar la escalada de violencia. Este año, el país registra un promedio de un asesinato por hora.

