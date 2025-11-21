Un nuevo hecho violento cobró la vida de un niño en el cantón Durán, provincia de Guayas, en Ecuador. El menor de edad se encontraba en una vivienda cuando se registró una balacera y fue alcanzado por un proyectil.

Niño muere en balacera en Durán

El hecho ocurrió en la cooperativa María Piedad, la tarde de este jueves, 20 de noviembre de 2025. Hasta donde se conoce, personas armadas entraron en el domicilio, donde también se encontraba un adolescente y la madre.

Los dos menores fueron heridos y, tras ser llevados a una casa de salud, el más pequeño perdió la vida. El mayor, en cambio, se encontraba con pronóstico reservado.

Antecedentes del hecho violento

En Ecuador, este no es el primer caso en el que un menor de edad muere en el contexto de la violencia. Ya en 2024, Unicef alertó que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentó en un 640 % en cuatro años.

En ese año, el organismo reportó que, según estimaciones del Ministerio del Interior de Ecuador, al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes fueron registrados en el país en 2023, un aumento drástico respecto de los 104 casos en 2019.

Solo en enero de 2025, se registraron 46 menores de edad asesinados en el país. De estos, 34 tenían entre 15 y 17 años; siete, de 10 a 14 años, y cinco eran infantes de 0 a 3 años. La mayoría de las muertes se produjo con armas de fuego. Guayaquil fue la ciudad con más víctimas menores de edad (14).

Otros casos registrados en Ecuador

Entre las víctimas en Ecuador está un niño de dos años asesinado la noche del 11 de enero de 2025. Un grupo de personas armadas abrió fuego frente a una vivienda en Babahoyo. Dos impactos de bala acabaron con la vida del pequeño.

Luego de unos días del hecho, el 18 de enero, un bebé de cinco meses fue asesinado en Manta. Sicarios arremetieron contra el automotor en el que viajaba con su abuelo, su madre y el conductor. La madre no perdió la vida.

El pasado 28 de abril, a su vez, se produjo el asesinato de tres adolescentes, en la cooperativa Jesús del Gran Poder, en Durán.

En el ataque, una joven de 14 años murió al instante. A la par, una adolescente de 13 y un chico de 17 resultaron gravemente heridos y fueron llevados a un centro de salud, donde fallecieron.